Шнуров посеял сомнения, Виторган высмеял, а правду никто не знает: кто на самом деле отец сына Ксении Собчак?

Максим Виторган и его супруга Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Когда-то Сергей Шнуров бросил колкость о происхождении сына Ксении Собчак — и запустил многолетнюю сплетню. Понадобились годы, чтобы Максим Виторган нашёл идеальный ответ. Ни скандалов, ни судов — всего одна фраза, выставившая сплетников дураками. От кого на самом деле родила известная журналистка, расскажет «Радио 1».



Как рождаются слухи

Было время, когда Ксению Собчак и Сергея Шнурова объединяли приятельские отношения: они вместе мелькали на публике, обменивались тёплыми комментариями и всячески демонстрировали взаимную симпатию. Теперь это едва ли можно представить. Точкой невозврата многие считают развод музыканта с Матильдой Шнуровой — Собчак без колебаний заняла позицию его бывшей жены, чем запустила затяжной публичный конфликт. С этого момента между телеведущей и лидером «Ленинграда» началось медийное противостояние, арсенал которого пополнили едкие стихотворные выпады, ироничные публикации и непрекращающаяся перепалка в социальных сетях.

Именно на фоне этого конфликта и прозвучала реплика, ставшая фундаментом многолетнего слуха. Шнуров дал понять, что сын Собчак Платон будто бы совсем не похож на Максима Виторгана.

Ксения Собчак и Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)
Никаких доказательств музыкант, разумеется, не предъявлял и высказывался в своей излюбленной провокационной манере — однако тема ушла в народ мгновенно. Для российского шоу-бизнеса подобные сюжеты всегда особенно резонансны: стоит задеть звёздную семью, публичный брак и известного ребёнка — и даже брошенная вскользь шутка обретает самостоятельную жизнь.

«Слёт детей Капкова»: как Максим Виторган одной шуткой высмеял сплетни

Интерес к теме подогревался сразу с нескольких сторон. Вокруг Ксении Собчак и её близких всегда было много слухов. Один из самых устойчивых — о том, что её старший сын Платон родился не от Максима Виторгана, а от другого мужчины. В качестве кандидатов называли и бывшего министра культуры Сергея Капкова.
Прямых доказательств не было — только домыслы. Максим Виторган, в отличие от многих знаменитостей, не стал гневно опровергать сплетни и настаивать на публичных оправданиях. Он поступил иначе — использовал иронию. Однажды актёр выложил в соцсетях фото, где он вместе со своими сыновьями — Платоном (от брака с Ксенией Собчак) и Даниилом (от первого брака). И подписал снимок так:

«Слёт "детей Капкова" проходит в тёплой дружеской атмосфере».
Суть шутки была в том, что если верить слухам, то получается, что все его сыновья — тоже «дети Капкова». Абсурдность этой идеи была очевидна. Таким образом, режиссёр одним постом высмеял тех, кто распускает сплетни, не опускаясь до скандалов. Публика оценила. Подписчики писали:

«Максим, обожаю ваш сарказм!».
Ксения Собчак, известная своим умением посмеяться над ситуацией, публично комментировать этот эпизод не стала. Этот случай стал хрестоматийным примером того, как можно эффектно ответить на провокацию, сохранив лицо и оставив сплетников в дураках.

Тактика Виторгана

Там, где другой публичный человек устроил бы скандал или запустил тяжёлую артиллерию юристов, Максим Виторган выбрал совершенно иной путь. Никаких резких заявлений, судов или гневных обращений — только ирония, которой он отвечает на неудобные вопросы из года в год. Для звёздного мира такая тактика — исключение: здесь слухи либо тотально игнорируют, либо жёстко зачищают. Виторган же, кажется, намеренно сообщает: я не считаю всё это поводом для серьёзного разговора.

Однако именно это и породило новую волну дискуссий. Одни убеждены: если тема действительно задела семью, реакция была бы совсем иной. Другие полагают, что юмор — единственный способ сохранить рассудок под круглосуточным прицелом публики. Сам актёр не раз давал понять, что вторжение в частную жизнь воспринимает крайне болезненно, особенно когда дело касается детей. И всё же поставить точку в этой истории так и не удалось.

Материнская броня

Ксения Собчак всю карьеру выстраивала на откровенном диалоге и умении управлять вниманием публики. Телеведущая не раз оказывалась в эпицентре громких конфликтов и отлично знает, как работает медийная машина. Однако тема семьи и ребёнка остаётся для журналистки особенно уязвимой. При всём амплуа жёсткого интервьюера и человека, не боящегося скандалов, Собчак старательно оберегает личные границы сына от публичного обсуждения. Именно поэтому слухи, затрагивающие Платона, многие находят особенно неприятными. Одно дело — конфликт взрослых публичных персон, и совсем другое — обсуждение ребёнка, который не давал повода втягивать себя в знаменитые разборки. Показательно, что в последние годы общественный разговор на эту тему заметно меняется.

Ксения Собчак с сыном (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
Граница между любопытством аудитории и вмешательством в частную жизнь ставится под вопрос всё чаще. Сегодня Ксения Собчак и Максим Виторган — самостоятельные публичные личности, каждый из которых живёт своей жизнью. Годы после развода показали, что они способны сохранять тёплые отношения и вместе заботиться о сыне Платоне. Конфликт остался в прошлом, а на смену ему пришли новые проекты, партнёры и уважение друг к другу. Возможно, это и есть самый достойный финал для истории, которая когда-то казалась бесконечным сериалом с непредсказуемым сценарием.
Арсений Орлов

