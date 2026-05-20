Шнуров посеял сомнения, Виторган высмеял, а правду никто не знает: кто на самом деле отец сына Ксении Собчак?
Когда-то Сергей Шнуров бросил колкость о происхождении сына Ксении Собчак — и запустил многолетнюю сплетню. Понадобились годы, чтобы Максим Виторган нашёл идеальный ответ. Ни скандалов, ни судов — всего одна фраза, выставившая сплетников дураками. От кого на самом деле родила известная журналистка, расскажет «Радио 1».
Как рождаются слухиБыло время, когда Ксению Собчак и Сергея Шнурова объединяли приятельские отношения: они вместе мелькали на публике, обменивались тёплыми комментариями и всячески демонстрировали взаимную симпатию. Теперь это едва ли можно представить. Точкой невозврата многие считают развод музыканта с Матильдой Шнуровой — Собчак без колебаний заняла позицию его бывшей жены, чем запустила затяжной публичный конфликт. С этого момента между телеведущей и лидером «Ленинграда» началось медийное противостояние, арсенал которого пополнили едкие стихотворные выпады, ироничные публикации и непрекращающаяся перепалка в социальных сетях.
Именно на фоне этого конфликта и прозвучала реплика, ставшая фундаментом многолетнего слуха. Шнуров дал понять, что сын Собчак Платон будто бы совсем не похож на Максима Виторгана. Никаких доказательств музыкант, разумеется, не предъявлял и высказывался в своей излюбленной провокационной манере — однако тема ушла в народ мгновенно. Для российского шоу-бизнеса подобные сюжеты всегда особенно резонансны: стоит задеть звёздную семью, публичный брак и известного ребёнка — и даже брошенная вскользь шутка обретает самостоятельную жизнь.
«Слёт детей Капкова»: как Максим Виторган одной шуткой высмеял сплетниИнтерес к теме подогревался сразу с нескольких сторон. Вокруг Ксении Собчак и её близких всегда было много слухов. Один из самых устойчивых — о том, что её старший сын Платон родился не от Максима Виторгана, а от другого мужчины. В качестве кандидатов называли и бывшего министра культуры Сергея Капкова.
Прямых доказательств не было — только домыслы. Максим Виторган, в отличие от многих знаменитостей, не стал гневно опровергать сплетни и настаивать на публичных оправданиях. Он поступил иначе — использовал иронию. Однажды актёр выложил в соцсетях фото, где он вместе со своими сыновьями — Платоном (от брака с Ксенией Собчак) и Даниилом (от первого брака). И подписал снимок так:
«Слёт "детей Капкова" проходит в тёплой дружеской атмосфере».Суть шутки была в том, что если верить слухам, то получается, что все его сыновья — тоже «дети Капкова». Абсурдность этой идеи была очевидна. Таким образом, режиссёр одним постом высмеял тех, кто распускает сплетни, не опускаясь до скандалов. Публика оценила. Подписчики писали:
«Максим, обожаю ваш сарказм!».Ксения Собчак, известная своим умением посмеяться над ситуацией, публично комментировать этот эпизод не стала. Этот случай стал хрестоматийным примером того, как можно эффектно ответить на провокацию, сохранив лицо и оставив сплетников в дураках.