Филипп Киркоров высказался о растущей популярности своего эксклюзивного щенка
Певец Филипп Киркоров допустил, что его элитный щенок станет популярнее хозяина
Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что не переживает из-за популярности своего щенка. Об этом он рассказал на pre-party 15-й юбилейной премии «РУ.ТВ».
В беседе с Пятым каналом певец отметил, что не видит проблемы в том, что питомец может стать известнее его. Киркоров подчеркнул: его никогда не беспокоило, что люди, которым он помог построить карьеру и которые ему дороги, обойдут его по популярности.
«Я вообще никогда не боялся, что кто-то станет популярнее меня из тех, кому я помогал, кто мне дорог, начиная от Стоцкой, Колдуна, Ани Лорак, Серёжи Лазарева. Я только рад, если кто-то будет ярче, талантливее», — подчеркнул Филипп.По словам артиста, он продолжит поддерживать молодых артистов, включая своего домашнего питомца. Киркоров добавил, что его любимец уже набирает популярность в социальных сетях. Щенок породы мальтипу (помесь мальтийской болонки и пуделя) появился у певца в конце марта 2026 года.