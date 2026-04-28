Филипп Киркоров высказался о растущей популярности своего эксклюзивного щенка

28 апреля 2026, 09:17

Певец Филипп Киркоров допустил, что его элитный щенок станет популярнее хозяина

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что не переживает из-за популярности своего щенка. Об этом он рассказал на pre-party 15-й юбилейной премии «РУ.ТВ».





В беседе с Пятым каналом певец отметил, что не видит проблемы в том, что питомец может стать известнее его. Киркоров подчеркнул: его никогда не беспокоило, что люди, которым он помог построить карьеру и которые ему дороги, обойдут его по популярности.

«Я вообще никогда не боялся, что кто-то станет популярнее меня из тех, кому я помогал, кто мне дорог, начиная от Стоцкой, Колдуна, Ани Лорак, Серёжи Лазарева. Я только рад, если кто-то будет ярче, талантливее», — подчеркнул Филипп.