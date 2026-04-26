«Его сердце дрожит»: У Филиппа Киркорова требуют забрать эксклюзивного щенка

В сети раскритиковали видео Киркорова с собакой и потребовали изъять животное

Пользователи сети требуют забрать собаку по кличке Леонардо у певца Филиппа Киркорова. Как сообщает Telegram-канал «Светский хроник», интернет-пользователи считают, что животное страдает из-за образа жизни артиста.





Канал лпубликовал видео, на котором Киркоров играет с Леонардо: певец переворачивает карточки лапкой собаки. Пользователи сети резко раскритиковали поведение артиста под этим роликом.

«Старик в деменции, заберите у него щенка», «Это больше игрушка для выхода в свет, а не домашнее животное», — написали люди в сети.

«Его сердце дрожит, у моего Леонардо... Мы решили устроить маленькое путешествие. Кто-то скажет: «Издевается над собакой!», а я отвечу: он просто не может жить без меня. Как и я без него. Он всегда со мной», — заявил Киркоров.