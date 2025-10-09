Бондарчук, Ивлев, Дибров и другие — самые резонансные разводы года: чьё расставание в публичных дискуссиях связывают с Пугачёвой?
В 2025 году мир шоу-бизнеса стал свидетелем настоящей «эпидемии расставаний». Знаменитости, которые когда-то казались идеальными парами, теперь вынуждены делить свои жизни и сердца. Разводы Константина Ивлева, Полины и Дмитрия Дибровых, а также других звездных пар стали главными темами обсуждений в медиа и социальных сетях. Как же так произошло, что любовь уступила место разочарованию? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Константин Ивлев и Валерия КуденковаИзвестный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев расстаётся с молодой женой Валерией Куденковой. Их брак, заключённый в День святого Валентина 14 февраля 2020 года, казался романтичным и полным надежд. Однако после пяти лет совместной жизни пара приняла решение о разводе. Ивлеву 51 год, а его бывшей супруге всего 33. У них есть двухлетняя дочь.
Полина и Дмитрий ДибровыРазвод Полины и Дмитрия Дибровых стал настоящей сенсацией. Обстоятельства их расставания оказались необычными: Полина ушла к другу своего мужа, миллиардеру Роману Товстику. Их отношения стали предметом обсуждения в медийной среде, а сам Дмитрий долго не мог прийти в себя от такого предательства. Сразу после этого Роман также оформил развод, что добавило ещё больше интриги в эту запутанную историю.
Яна Кошкина и Анатолий ЧеркасовПопулярная блогерша и актриса Яна Кошкина вышла замуж за Анатолия Черкасова в 2023 году. Однако их брак оказался недолговечным: в июне 2025 года они оформили развод. Всего через несколько месяцев после расставания Яна вернулась к Анатолию, заявив, что она однолюбом.
Дмитрий и Екатерина ПозовыДмитрий Позов и его жена Екатерина состояли в браке 13 лет. Их союз казался образцовым и стабильным. Однако в 2025 году Дмитрий неожиданно объявил о разводе. На шоу «Есть вопросики» он откровенно рассказал о своих переживаниях и о том, как не смог справиться с испытаниями, которые подкинула жизнь. Этот случай подтверждает, что даже самые крепкие отношения могут оказаться под угрозой.
Никита Пресняков и Алёна КрасноваНикита Пресняков и Алёна Краснова развелись в августе 2025 года после восьми лет совместной жизни. Их брак начался в 2017 году, однако переезд в США стал настоящим испытанием для пары. Слухи, что поведение Аллы Борисовны Пугачевой могло повлиять на их отношения, лишь добавляют масла в огонь обсуждений. Как бы там ни было, адаптация к новой жизни оказалась слишком сложной для этой пары.
Михаил Галустян и Виктория ШтефанецМихаил Галустян и Виктория Штефанец были вместе целых 18 лет. Их развод в апреле 2025 года стал шоком для многих поклонников. У пары есть две дочери-подростка, что делает ситуацию ещё более сложной. Слухи о возможной связи Михаила с визажисткой Миленой только добавляют интриги.
Юлия Пересильд и Михаил ТройникЮлия Пересильд объявила о своём расставании с Михаилом Тройником в социальных сетях без лишнего шума. Их отношения длились с 2022 года, но, по словам Юлии, они просто не сошлись характерами. Это пример того, как иногда расставание происходит без громких скандалов и обвинений — просто два человека понимают, что их пути расходятся.
Федор Бондарчук и Паулина АндрееваЗнаменитая актриса Паулина Андреева подтвердила информацию о разводе с режиссером Федором Бондарчуком. В своем посте в социальных сетях она сообщила, что после девяти лет совместной жизни пара приняла решение расстаться.
«Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью, и этого не случится и сейчас. Однако я решила сделать официальное заявление, чтобы избежать излишних домыслов и фантазий о нас», — написала Паулина.
Андреева отметила, что, несмотря на расставание, они сохраняют уважение друг к другу и надеются на совместную работу и дружбу в будущем.
«Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств», — добавила она.
Также актриса подчеркнула, что они навсегда останутся родителями своего сына, несмотря на изменения в их жизни.