Стал известен гонорар Данилы Козловского за выступления на частных мероприятиях

09 октября 2025, 10:16

Глава ФППК Бородин: Козловский получает 4,8 млн рублей за выступление на свадьбе

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Глава ФППК Виталий Бородин сообщил о гонораре актёра Данилы Козловского, который составляет 50 тысяч евро за 45-минутное выступление на свадьбе. Это эквивалентно примерно 4,8 млн рублей. Бородин опубликовал в своём Telegram-канале аудиозапись разговора с помощницей артиста.





В беседе женщина уточнила, что свадьбы не являются основным форматом для Козловского, поскольку он по характеру замкнутый человек. Однако для гостей он может исполнить несколько песен и включить в программу театральные элементы. Стоимость такой услуги составляет 4,8 млн рублей.

«И вот карты сошлись, почему актёр решил всё-таки вернуться на Родину. Деньги — вот ответ на вопрос. В США видимо таких гонораров не было, вот и решил вернуться к обычному образу жизни, переобуться перед этим, и снова зарабатывать в России... Как за 45 минут заработать на полквартиры в Подмосковье? Отвечает Козловский!» — написал Бородин.

