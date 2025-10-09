Гитарист культовой рок-группы Kiss попал в серьёзное ДТП
Легендарный гитарист группы Kiss Джин Симмонс попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Музыкант потерял сознание за рулем, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел на шоссе Pacific Coast Highway в Малибу. 76-летний музыкант внезапно почувствовал себя плохо, когда управлял своим авто Lincoln Navigator.
Мужчина «отключился» прямо на дороге. Автомобиль пересек несколько полос трассы и влетел в припаркованную машину.
Симмонс получил лишь незначительные ушибы. Он прошел медицинский осмотр и уже восстанавливается дома. Причины ухудшения состояния музыканта во время управления авто не указываются.
Авария случилась всего за месяц до воссоединения Kiss для юбилейного концерта в Лас-Вегасе, посвященного 50-летию коллектива.
Читайте также: