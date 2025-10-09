Гитарист культовой рок-группы Kiss попал в серьёзное ДТП

09 октября 2025, 03:38

SHOT: Гитарист рок-группы Kiss Джин Симмонс потерял сознание в машине и попал в ДТП

Джин Симмонс (Фото: Instagram* @genesimmons)

Легендарный гитарист группы Kiss Джин Симмонс попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Музыкант потерял сознание за рулем, сообщает Telegram-канал SHOT.