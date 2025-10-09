Сын фигуриста Евгения Плющенко попал в аварию с сотрясением мозга

09 октября 2025, 12:25

Дело о ДТП с участием сына Евгения Плющенко закрыли после полугода расследований

Евгений и Егор Плющенко (Фото: Instagram* @plushenkoofficial)

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Егор, попал в ДТП в Екатеринбурге. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, новости».