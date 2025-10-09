Сын фигуриста Евгения Плющенко попал в аварию с сотрясением мозга
Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Егор, попал в ДТП в Екатеринбурге. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошёл между автомобилем BMW, которым управлял 19-летний Егор, и Volkswagen Polo под управлением Екатерины Г. По словам женщины, столкновение случилось в момент перестроения машин, которые двигались с высокой скоростью.
Ни один из водителей не признал свою вину. ГИБДД расследовала происшествие полгода, а затем прекратила дело в связи с истечением срока давности. Страховая компания оценила ДТП как обоюдное и выплатила Екатерине 50% от стоимости ремонта.
Однако женщина ещё не починила автомобиль, поскольку ожидает проведения судебной экспертизы. На место аварии приехала мать Егора. Позже она сообщила, что у сына диагностировали сотрясение мозга и множественные травмы.
