Борьба с алкоголизмом, онкология и последние дни жизни: на 77-м году жизни умер ведущий Юрий Николаев, подробности и причины смерти
На 77-м году жизни скончался известный российский телеведущий Юрий Николаев. О карьере, тяжёлой болезни и последних днях артиста читайте в материале «Радио 1».
Детство
Детство Юрия Николаева прошло в непростые послевоенные годы. Его отец занимал должность полковника в МВД Молдавии, а мать работала в органах КГБ. Несмотря на тяжёлую и ответственную службу, дома они оставались любящими и мудрыми родителями, окружавшими сына теплом и заботой.
Юра рос разносторонним ребёнком: одновременно посещал несколько кружков, проявляя интерес к самым разным направлениям. Учился мальчик в физико-математической школе, где педагоги отмечали его логический склад ума и усидчивость. Однако судьба распорядилась иначе – случайное знакомство с драмкружком пробудило в нём интерес к сцене.
Первый раз Николаев вышел на сцену в 13 лет. Тогда он сыграл в спектакле «Звёздный мальчик». Позже юного артиста пригласили на местное телевидение, где он принял участие в постановке «Мужской разговор». Родители, хоть и надеялись, что сын продолжит их дело, не стали препятствовать его творческому выбору.
После окончания школы Юрий твёрдо решил стать актёром и осуществить мечту о Москве. В 1965 году он поступил в Государственный институт театрального искусства, успешно пройдя творческий конкурс с первой попытки. Этот шаг стал началом его долгого пути в мир искусства и телевидения.
Карьера
Творческий путь будущего телеведущего Юрия Николаева начинался вовсе не на ТВ, а на драматической сцене. После окончания вуза его приняли в Пушкинский театр, где он служил на протяжении пяти лет. Параллельно с театральной работой Николаев пробовал себя в кино – зрителям он запомнился по фильму «Большие перегоны».
Поворот в судьбе артиста произошёл, когда друзья рассказали ему о нехватке дикторов на телевидении. Несмотря на успешную карьеру актёра, он всё же решил попробовать себя в новом амплуа.
«Я был доволен тем, как складывается моя судьба в театре. Но несколько раз пригласили в “Утреннюю почту”, а потом, благодаря Игорю Леонидовичу Кириллову, я попал в отдел дикторов», – вспоминал телеведущий.
В 1973 году Николаев стал внештатным сотрудником Гостелерадио СССР, а вскоре его голос и манеру подачи узнали миллионы телезрителей. Перед артистом встал непростой выбор – остаться в театре или посвятить себя телевидению. В итоге он выбрал экран, и с этого началась его легендарная эпоха в «Утренней почте». В этой передаче Николаев проработал целых 16 лет.
Постепенно Николаев стал одним из самых узнаваемых лиц советского телевидения. Он вёл «Голубой огонёк», «Песню года», появлялся в «Спокойной ночи, малыши!», а позже стал автором и ведущим программы «Утренняя звезда», призванной стать позитивной альтернативой криминальным передачам того времени. Также он участвовал в создании популярного шоу «Угадай мелодию», а в 2000-х стал ведущим масштабных проектов «Танцы со звёздами» и «Танцы на льду» вместе с Анастасией Заворотнюк.
С 2009 по 2016 год Николаев вместе с Дмитрием Шепелевым вёл музыкально-патриотическую программу «ДОстояние РЕспублики». В последние годы он редко появлялся в кадре, однако оставался штатным сотрудником Первого канала и получал заслуженную надбавку за звание народного артиста России.
Личная жизнь
Во времена учёбы в институте Юрий Николаев пользовался немалым вниманием у девушек, но его сердце покорила однокурсница Галина. Их роман был настолько бурным и стремительным, что молодые люди, не задумываясь, решили пожениться. Средств на собственное жильё у них не было, поэтому первое время они жили у родителей невесты. Однако семейное счастье оказалось недолгим – чувства вскоре исчерпали себя.
Свою настоящую любовь телеведущий встретил случайно. Родители его друга были музыкантами и часто уезжали на гастроли, а компания молодых людей собиралась у них дома. Именно там Юрий впервые увидел симпатичную девочку по имени Ляля, однако приятель сразу предупредил его, что ей всего 15 лет. Спустя два с половиной года судьба вновь свела их в трамвае. Узнав друг друга, Юрий и Элеонора разговорились, и будущий артист подарил девушке часы марки «Слава». С этого невинного жеста и началась история их отношений, которая длилась почти полвека.
Позднее Николаев признавался, что обязан своей супруге спасением его карьеры. Дело в том, что телеведущий долгие годы боролся с алкогольной зависимостью. Но Элеонора стала для мужа главным оплотом и вдохновением. Благодаря её поддержке он смог вернуться к жизни и продолжить путь.
Однако из-за проблем с алкоголем пара не смогла завести детей. Супруга артиста не хотела, чтобы наследники получили болезни от отца-алкоголика. Когда же телеведущий справился с зависимостью, было уже слишком поздно, поскольку медицина в то время была ещё на ином уровне, нежели сейчас.
Болезнь
Борьба с алкогольной зависимостью стала лишь первым испытанием на пути Николаева. В зрелые годы телеведущий пережил две серьёзные автомобильные аварии. А в 2007 году Элеонора буквально заставила супруга пройти плановое обследование. Николаев отнекивался, ссылаясь на занятость, но в итоге согласился, и это решение спасло ему жизнь.
Врачи диагностировали артисту рак кишечника. Лечение оказалось долгим и тяжёлым, но болезнь удалось остановить. Все эти месяцы Элеонора не отходила от мужа ни на шаг.
После ремиссии Николаев строго следил за здоровьем, регулярно проходил обследования. Однако последствия болезни дали о себе знать – иммунитет ослабился, а четыре года назад ему диагностировали невралгию тройничного нерва, сопровождавшуюся мучительными болями.
В ноябре 2024 года телеведущий потерял сознание дома. После госпитализации медики поставили ему диагноз «тяжёлое воспаление лёгких». Состояние телеведущего оценивалось как средней тяжести, и тогда ему вновь удалось справиться с недугом.
Последние дни жизни
В октябре 2025 года Юрия Николаева вновь госпитализировали с обострением хронического заболевания лёгких, вызванным вирусной инфекцией. Тогда врачи смогли стабилизировать его состояние, однако 2 ноября артист вновь пожаловался на слабость. Он отказался от госпитализации, но 4 ноября его самочувствие резко ухудшилось – температура поднялась до 39,5 градусов, наблюдалась пониженная сатурация и общая слабость. Тогда медики всё же приняли решение доставить Николаева в московскую больницу имени Юдина. Вечером того же дня стало известно, что Юрий Николаев скончался. Официальной причиной смерти врачи назвали рецидив онкологии и новые опухоли в лёгких.