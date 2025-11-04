Раскрыт диагноз госпитализированного телеведущего Юрия Николаева
Советскому и российскому телеведущему Юрию Николаеву, ранее доставленному в одну из столичных больниц, диагностировали пневмонию. Об этом сообщает mk.ru.
По данным издания, 2 ноября 76-летний артист впервые обратился к врачам с жалобами на слабость и повышенную температуру – 37,7 градуса, которая держалась несколько дней. Кроме того, у него наблюдалась пониженная сатурация. Тогда Николаев отказался от госпитализации, решив лечиться дома.
Однако 4 ноября около полудня состояние телеведущего резко ухудшилось – температура поднялась до 39,5 градусов, и медики приняли решение доставить его в больницу имени Юдина, где он сейчас получает необходимую медицинскую помощь.
Ранее Николаев уже сталкивался с проблемами со здоровьем. В октябре его госпитализировали с обострением хронического заболевания легких, вызванным вирусной инфекцией. Тогда врачи смогли стабилизировать его состояние. Годом ранее артист также переносил пневмонию.
Медики неоднократно рекомендовали телеведущему отказаться от курения, однако Николаев, как утверждается, продолжал выкуривать до двух пачек сигарет в день.
Юрий Николаев – легендарный советский и российский ведущий, известный по телепрограммам «Утренняя звезда», «Танцы на льду» и «Танцы со звездами».
