Раскрыт диагноз госпитализированного телеведущего Юрия Николаева

04 ноября 2025, 16:20

Госпитализированному Юрию Николаеву диагностировали тяжёлую пневмонию

Юрий Николаев (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Советскому и российскому телеведущему Юрию Николаеву, ранее доставленному в одну из столичных больниц, диагностировали пневмонию. Об этом сообщает mk.ru.