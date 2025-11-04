Умер телеведущий Юрий Николаев

04 ноября 2025, 20:54

Юрий Николаев (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Известный российский телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни. Незадолго до смерти артиста госпитализировали с тяжёлой пневмонией в одну из столичных больниц.