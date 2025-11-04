Телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали в столичную больницу

04 ноября 2025, 13:34

Юрий Николаев (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Советского и российского телеведущего и актёра Юрия Николаева экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственного источника.