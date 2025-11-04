Достижения.рф

Телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали в столичную больницу

Юрий Николаев (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Советского и российского телеведущего и актёра Юрия Николаева экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственного источника.



Отмечается, что артисту стало плохо во вторник утром дома. Врачи доставили его в медицинское учреждение.

Иных подробностей о состоянии Николаева на момент публикации новости нет.

Напомним, что длительное время телеведущий борется с онкологическим заболеванием.

Юрий Александрович наибольшую известность получил в качестве ведущего программ «Утренняя звезда», «Танцы на льду» и «Танцы со звёздами».

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0