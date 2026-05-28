Борьба с раком, похороны на Троекуровском кладбище и мошенники после смерти: как жила Анастасия Заворотнюк и что сейчас с Петром Чернышевым?
30 мая 2024 умерла актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Больше двух лет артистка боролась с раком. Врачи выявили у звезды сериала «Моя прекрасная няня» глиобластому. 1 июня звезду похоронили на Троекуровском кладбище, а церемония прощания с ней была организована в Покровском монастыре. Подробности — в материале «Радио 1».
Болезнь и состояние Анастасии Заворотнюк перед смертьюВ 2019 году женщина ушла из театра и прекратила сниматься в кино. После рождения дочери врачи диагностировали у актрисы глиобластому — рак головного мозга. Во время лечения в Германии она перенесла трепанацию черепа. Из-за отека мозга артистка оказалась в реанимации. Затем медики ввели ее в состояние медикаментозной комы. В мае 2020 года самочувствие звезды улучшилось, и она пришла в себя. Однако весной 2021-го болезнь вернулась. После этого врачи вновь назначили курс лечения. Семья до последних дней не раскрывала, где находится исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня». О смерти Заворотнюк сообщил ее директор Станислав Христов.
Какой запомнилась актриса Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк стала любимицей зрителей после роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Актриса спокойно относилась к этому образу. Она говорила, что именно этот проект открыл ей путь в профессию и многое изменил в жизни. Поэтому Заворотнюк всегда с теплом вспоминала свою героиню и благодарила ее за успех.
Биография Анастасии ЗаворотнюкАнастасия родилась 3 апреля 1971 года в творческой семье. Ее мать носила звание народной артистки России, а отец работал телережиссером. С ранних лет будущая актриса мечтала о сцене и уверенно шла к этой цели. В свободное время она увлекалась музыкой и танцами. В 1988–1989 годах Заворотнюк училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института. Позже она оставила это направление и решила строить актерскую карьеру. Затем окончила Школу-студию МХАТ. В 2006 году получила звание заслуженной артистки России. Зрители хорошо знают ее по сериалам «Моя прекрасная няня» и «Провокаторы». Также она сыграла в фильмах «Мамы» и «Код Апокалипсиса». Всего в ее фильмографии — более 30 работ.
Личная жизнь и дальнейшая судьба Петра ЧернышеваАнастасия Заворотнюк трижды выходила замуж. Ее первым избранником стал бизнесмен Олаф Шварцкопф. Затем актриса связала жизнь с Дмитрием Стрюковым. В этом браке родились двое детей — Анна и Майкл. Позже артистка стала женой фигуриста Петра Чернышева. У пары появилась дочь Мила. После смерти Заворотнюк мужчине пришлось разбираться с мошенниками. Аферисты от его имени рассылали друзьям и коллегам просьбы о деньгах. Фигурист сразу опроверг эти сообщения и заявил, что ни к кому за помощью не обращался.
В последние годы спортсмен продолжает радовать публику выступлениями. Когда он не выходит на лед, то работает постановщиком шоу. Как писали СМИ, Чернышев подал иск к компании-застройщику. Он потребовал разобраться с нарушением обязательств по договору долевого строительства. По предварительным данным, речь шла о задержке сдачи дома, где у него есть квартира. Осенью фигурист впервые вернулся на лед после смерти супруги и пятимесячного перерыва. Зрители тепло встретили его в московском шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0». В постановке он исполнил роль князя Григория Потемкина. В феврале 2025 года Чернышев выступил на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в столице. На лед он вышел вместе с дочерью Милой.