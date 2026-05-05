Тень «прекрасной няни»: как Дмитрий Стрюков пережил громкий развод с Анастасией Заворотнюк и выстроил жизнь заново?
Когда вся страна обсуждала роман звёзд «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова, мало кто задавался вопросом: что происходило по ту сторону этой красивой телевизионной сказки? За кулисами проекта разворачивалась совсем другая драма — тихая, болезненная и лишённая аплодисментов. В центре этой истории оказался человек, который не стремился к славе, но оказался втянут в один из самых обсуждаемых разводов 2000-х — Дмитрий Стрюков. Подробнее о том, как он пережил публичный крах брака, почему предпочёл молчание громким заявлениям и какую жизнь построил после — в материале «Радио 1».
Случайная встреча, изменившая всёЗнакомство Заворотнюк и Стрюкова началось почти кинематографично. Молодая актриса, только приехавшая покорять Москву, остановила машину — за рулём оказался обеспеченный бизнесмен. Эта встреча быстро переросла в роман.
Ситуация осложнялась тем, что оба были несвободны: Заворотнюк состояла в браке с Олафом Шварцкопфом, а у Стрюкова уже была семья. Тем не менее чувства взяли верх — в 1996 году они поженились.
Поначалу всё выглядело как история успеха: обеспеченная жизнь, забота, двое детей. Но фундамент этих отношений изначально был непростым — и со временем это дало о себе знать.
Америка: испытание, с которого начался конецПереезд в США в конце 1990-х стал для семьи серьёзным вызовом. Здесь родился их сын Майкл, но вместе с этим начались и трудности. Бизнес Стрюкова сталкивался с давлением, семья пережила попытку ограбления, а сама Заворотнюк оказалась вне профессиональной среды.
Попытки заняться бизнесом не увенчались успехом и, по некоторым данным, едва не привели к юридическим проблемам. Этот период стал поворотным: напряжение накапливалось, а различия в жизненных приоритетах становились всё заметнее.
Роман Заворотнюк с ЖигуновымВозвращение в Россию совпало с карьерным взлётом актрисы. «Моя прекрасная няня» сделала Заворотнюк всенародной любимицей, но вместе с этим изменила и её личную жизнь.
На съёмках вспыхнул роман с Жигуновым. Скрыть отношения не удалось — и вскоре брак со Стрюковым оказался под угрозой.
Развод, оформленный в 2006 году, сопровождался громкими заявлениями. Заворотнюк называла бывшего мужа деспотом, однако сам Стрюков предпочёл не отвечать публично, сохранив дистанцию от скандала.
Роман Заворотнюк и Жигунова обсуждали повсюду — от съёмочных площадок до кухонь телезрителей. Особую остроту ситуации придавало то, что актёр был женат на Вере Новиковой. Однако отношения, начавшиеся столь бурно, оказались недолговечными. Позже актриса нашла стабильность в браке с фигуристом Петром Чернышёвым.
Стрюков: стратегия тишины, новая семья и «копия» ЗаворотнюкПосле развода Дмитрий Стрюков практически исчез из публичного пространства. Он не давал интервью, не комментировал обвинения и не участвовал в медиаконфликтах.
Такой подход резко контрастировал с информационным фоном вокруг его бывшей супруги. Стрюков сосредоточился на бизнесе и личной жизни, сознательно выстраивая границы между собой и публичностью.
Вскоре после развода Стрюков женился на Юне Фесенко. У пары родился сын Артём. Обсуждения вызвало заметное внешнее сходство Фесенко с Заворотнюк, что породило множество интерпретаций. Однако сам Стрюков не комментирует личную жизнь и старается оградить семью от внимания.
Дети Заворотнюк и Стрюкова: связь, которую удалось сохранитьНесмотря на конфликтный развод, отношения с детьми от первого брака Стрюков сохранил. Анна Заворотнюк построила собственную жизнь, получив образование за рубежом и создав семью. Майкл, в свою очередь, выбрал творческое направление, совмещая юридическое образование с музыкой. Важно, что дети поддерживают общение между собой, несмотря на сложную историю семьи — редкий случай для подобных ситуаций.
После смерти Анастасии Заворотнюк в 2024 году Стрюков присутствовал на прощании, не делая публичных заявлений. Этот жест стал одним из немногих его «ответов» на прошлое — сдержанным, но показательным.