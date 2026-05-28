Гонорар певца Мота вырос до 8 млн рублей после вирусного танца
Музыкальный исполнитель Мот (Матвей Мельников) после роста популярности поднял ценник за частное выступление до 8 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ивент‑агентство.
При организации выступления заказчику важно учитывать несколько существенных условий. Во‑первых, указанная сумма не включает расходы на технический и бытовой райдер: эти затраты необходимо оплачивать отдельно. Во‑вторых, если расчет производится безналичным способом, к стоимости добавляется еще 23% от суммы гонорара. Надбавка покрывает налоговые отчисления с предполагаемого дохода артиста. В‑третьих, забронировать дату концерта можно лишь после внесения предоплаты, которая составляет половину от общей стоимости мероприятия.
Повышение спроса на выступления Мота напрямую связано с вирусной популярностью его трека «Как к себе домой». В начале 2026 года композиция неожиданно стала хитом в интернете, и теперь пользователи по всему миру начали активно снимать видео с трендом. В своих роликах они используют полотенца и платки, повторяя движения из ставшего знаменитым танца.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещенной в РФ