Не были подругами: почему Ольга Прокофьева не пошла на похороны Заворотнюк и бросила олигарха. Скандальная история звезды «Моей прекрасной няни»
Актрису Ольгу Прокофьеву миллионы зрителей знают и любят по образу Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня». Язвительная, элегантная, с безупречной причёской и «перчинкой» в каждом слове — такой её запомнили многие. Кажется, что подобная героиня должна существовать в глянцевом мире ситкома, где любые неприятности решаются за полчаса эфирного времени. Однако настоящая жизнь телеведущей не имеет ничего общего с лёгким жанром. О том, какие испытания выпали на её долю и как она с ними справлялась, читайте в материале «Радио 1».
Как Ольга Прокофьева променяла олигарха на актёраДетство Ольги прошло в Одинцово. По отцовской линии в роду были священники, по материнской — помещики, которые держали конюшни и знали толк в лошадях. После развода родителей мать растила двух дочерей одна. Жили небогато, но девочка не унывала: закутавшись в простыню, она воображала себя балериной на большой сцене.
Путь к мечте оказался непростым. Провалив экзамены в Щукинское училище, Прокофьева не сдалась. Чтобы помочь семье, она устроилась бухгалтером на местный телеканал, а по вечерам упорно готовилась к следующей попытке.
Помог случай. Приятель матери, инспектор ГИБДД, остановил за нарушение лихого водителя, им оказался студент ГИТИСа. Гаишник предложил сделку: он не забирает права, а парень помогает одной талантливой девочке поступить. За рулём сидел Владимир Гусинский — будущий медиамагнат и основатель НТВ.
«У моей мамы был друг — офицер ГАИ. Он знал, что я собираюсь поступать в театральный, и как раз ему попался нарушитель Гусинский. В разговоре выяснилось, что он — студент. И гаишник ему предложил сделку: не отбирать права, если Гусинский подготовит меня к экзаменам»,— откровенничала Ольга изданию «Комсомольская правда».
Гусинский занимался с Ольгой серьёзно, но приёмная комиссия вновь оказалась непреклонна: «не тот типаж». Девушка была в отчаянии, она не могла сдержать слёз. Увидев плачущую абитуриентку, преподавательница Ирина Судакова предложила ей попробовать свои силы на режиссёрском курсе Андрея Гончарова. И вот будущая актриса наконец переступила порог, о котором когда-то могла только мечтать. Роман с Гусинским вспыхнул позже — уже после выпуска. Владимир красиво ухаживал, дарил автомобили, звал замуж и ради Ольги ушёл из семьи.
Четыре года они прожили в гражданском браке, но сердцу не прикажешь: Прокофьева влюбилась в коллегу по театру Юрия Соколова, она выбрала чувства, вместо роскошной жизни. В 1992 году вышла за него замуж и ушла в никуда, в этом же году у пары родился сын Александр. Казалось, что впереди их ждёт только счастье, к сожалению, брак, ради которого Ольга отказалась от отношений с миллионером, продлился всего двенадцать лет.
Почему развод с Соколовым стал для Ольги Прокофьевой главной трагедией жизниРазвод перечеркнул всё, он превратился в долгую, изматывающую битву. И главным полем сражения стала квартира. Сначала Юрий оставил её жене и сыну. Но годы спустя, когда у него появилась новая семья и другие дети, он передумал и решил вернуть жильё — через суд. Унизительные тяжбы закончились тем, что актрису с сыном выселили. Но потеря крыши над головой — это ничто, по сравнению с тем, что ранило её по-настоящему. Гораздо больнее оказалось отцовское безразличие к собственному ребёнку. Ольга — человек верующий, признаётся: она простила, но понять — не может. Для неё, всегда отдававшей себя родным без остатка, главная трагедия жизни — это сын, выросший без отцовского тепла, и никакие овации и роли не смогут это залечить.
Какая она, настоящая Ольга ПрокофьеваРоль Жанны Аркадьевны в «Моей прекрасной няне» пришла к Ольге именно в тот тяжелый период развода. Изначально её пробовали на роль няни Вики, но Прокофьева мудро рассудила: «молодая няня» — не её история. Зато в образ финансового директора она вложила всю свою страсть, боль и иронию. Героиня получилась настолько яркой, что затмила многих главных персонажей. Сериал принёс актрисе всенародную любовь и узнаваемость. После оглушительного успеха ей предлагали только роли стервозных дам. Прокофьева мягко отказывалась. Сегодня в её фильмографии более 80 работ — и каждая попытка — уйти от этого амплуа.
Смерть Анастасии Заворотнюк в мае 2024 года стала для Ольги личной утратой. Они не были подругами, но вместе пережили холодные съёмки, делили одну гримёрку и сохранили друг к другу тёплые чувства. На похороны Ольга не пошла. Не хотела, чтобы в такой день вокруг неё крутились сплетни и щёлкали камеры. Но на сороковины тихо навестила могилу. Для неё настоящие отношения — это не то, что выставляют напоказ, а то, что бережно хранят внутри.
В свои 62 года Ольга Прокофьева выглядит безупречно. Актриса не скрывает: это не генетика, а дисциплина. Утренняя зарядка и выходные на даче — её личные рецепты бодрости. Актриса остаётся востребованной до сих пор. Одна из последних премьер с её участием — комедийный сериал «Развод по расчёту». Но сама актриса не раз признавалась: главное для неё — вовсе не количество ролей. В 2023 году её спросили о самом заветном желании, Ольга ответила просто:
«Мне бы хотелось, чтобы в последний миг я была в кого-нибудь влюблена», — ответила телеведущая в интервью «Московскому Комсомольцу».Для неё жизнь без настоящих чувств — даже если они приносят боль — всего лишь пустая декорация. Она привыкла выкладываться без остатка, любить глубоко, искренне, по-настоящему.