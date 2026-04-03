Борьба с цензурой, внебрачный ребенок и экспедиция в тайге: как сложилась судьба создателя фильма «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского?
Андрей Тарковский — один из самых известных и противоречивых режиссеров в истории кино. Его работы вызывают противоположные мнения: одни зрители считают его недооцененным, другие — чрезмерно хваленым. Тем не менее, его картины «Андрей Рублёв», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер» считаются шедеврами мирового кинематографа. 4 апреля у него день рождения. Подробнее о его биографии, эмиграции и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Андрея Тарковского: ранние годыБудущий режиссер родился 4 апреля 1932 года в семье поэта и переводчика Арсения Александровича Тарковского. Детство мальчика оказалось непростым: когда ему исполнилось три года, отец ушел из семьи, и забота о детях полностью легла на плечи матери. Она одна воспитывала сына и дочь в условиях постоянной нехватки средств. Семья жила крайне скромно, нередко испытывая нужду, а сам Андрей тяжело переживал разлуку с отцом, который вскоре создал новую семью.
Несмотря на бытовые трудности, в школе Тарковский учился успешно. В юности он проявлял интерес к искусству: занимался музыкой, живописью, а в старших классах задумался о карьере актера и поступлении в театральное училище. Однако отец не поддержал этот выбор. Под его влиянием Тарковский подал документы в Московский институт востоковедения.
Учеба, отчисление и геологическая экспедицияОбучение на арабском отделении не вызвало у молодого человека интереса. Уже через год его отчислили за неуспеваемость. Позже выяснилось, что вместо занятий Тарковский проводил время в компании молодежи на улице Горького.
После этого мать помогла ему устроиться на работу в научно-исследовательский геологоразведочный институт. Вместе с геологами он провел около года в экспедициях в тайге. Этот период оказал значительное влияние на формирование его мировоззрения.
«Это осталось самым лучшим воспоминанием в моей жизни. Мне было тогда 20 лет… Все это укрепило меня в решении стать кинорежиссером», — говорил Тарковский.Вернувшись в Москву в 1954 году, он познакомился с начинающим режиссером Дмитрием Родичевым, студентом ВГИКа. Это знакомство стало определяющим: Тарковский решил поступать во ВГИК и в том же году успешно сдал вступительные экзамены.
Первые фильмы и успех «Иванова детства»Во время учебы во ВГИКе Тарковский снял несколько короткометражных работ, среди которых «Убийцы», «Сегодня увольнения не будет» и «Каток и скрипка». Последний фильм, рассказывающий о дружбе рабочего и юного музыканта, получил высокую оценку и был представлен на студенческом фестивале в Нью-Йорке, став фактически дипломной работой режиссера.
После окончания института Тарковский планировал приступить к работе над фильмом «Страсти по Андрею», посвященным Андрею Рублеву. Однако художественный совет рекомендовал ему сначала набраться опыта.
В результате режиссер обратился к рассказу Владимира Богомолова «Иван» и снял фильм «Иваново детство». Съемки проходили в сложных условиях: проект испытывал дефицит времени и финансирования.
«В "Ивановом детстве" я пытался анализировать состояние человека, на которого воздействует война. Если человек разрушается, то происходит нарушение логического развития, особенно когда касается психики ребенка», — рассказывал режиссер.Тем не менее, работу завершили всего за пять месяцев. Премьера картины состоялась в 1962 году. Фильм получил широкий резонанс и был удостоен многочисленных наград, включая приз на Венецианском кинофестивале. После этого имя Тарковского стало известно на международной арене.
«Андрей Рублев» и борьба с цензуройПолучив признание, режиссер вновь вернулся к идее фильма об Андрее Рублеве. На этот раз проект был одобрен. Съемки проходили во Владимире, Суздале и Пскове.
После завершения работы картина столкнулась с серьезными трудностями. Представители власти критиковали фильм за долгие сцены, недостаточное внимание к творчеству главного героя и наличие жестоких эпизодов. В результате картину долгое время не выпускали в прокат.
Однако в 1969 году фильм представлили во Франции на Каннском кинофестивале, где он получил положительные отзывы. Только после международного признания картину допустили к показу в СССР, но из фильма пришлось вырезать около 30 минут. Полная версия стала доступна советскому зрителю лишь в 1988 году.
«Солярис», «Зеркало» и «Сталкер»Следующим крупным проектом режиссера стал фильм «Солярис», созданный по мотивам произведения Станислава Лема. Тарковский существенно переосмыслил исходный материал, сосредоточившись не на научной фантастике, а на философских и моральных вопросах.
Затем он создал картину «Зеркало», ставшая одной из самых личных работ режиссера. Фильм был посвящен матери Тарковского, однако не получил одобрения со стороны советских кинематографических органов. Его сочли сложным для восприятия и ограничили прокат.
Последним фильмом, снятым режиссером в СССР, стал «Сталкер» по мотивам повести братьев Стругацких. Производство сопровождалось трудностями: проект долго не получал финансирование, а отснятый материал пришлось переснимать из-за технических проблем.
После завершения картины Госкино вновь ограничило ее прокат. Тем не менее на международных фестивалях фильм получил признание. Впоследствии режиссеру было присвоено звание народного артиста РСФСР.
Личная жизнь Андрея ТарковскогоПервой супругой режиссера стала актриса Ирма Рауш, с которой он познакомился во время учебы во ВГИКе. В браке у пары родился сын Арсений. Однако спустя десять лет отношения завершились разводом.
Второй женой Тарковского стала Лариса Кизилова, с которой он познакомился во время съемок «Андрея Рублева». Этот союз оказался длительным, однако, как стало известно позднее, режиссер не был верен супруге. Его дочь Ольга рассказывала о многочисленных изменах.
Среди наиболее известных романов — отношения с актрисой Натальей Бондарчук, сыгравшей в «Солярисе». В период эмиграции у Тарковского также родился внебрачный сын от норвежки Берит Хеммигхютт. При этом режиссер так и не встретился с ребенком.
Эмиграция и запрет фильмовВ 1981 году Тарковский отправился в Италию для работы над фильмом «Ностальгия». Режиссер рассчитывал на признание картины на международных фестивалях, однако она не получила главный приз Каннского кинофестиваля.
Позднее стало известно, что против награждения выступил один из членов жюри. После этого Тарковский принял решение остаться за границей, осознав, что в СССР не сможет реализовать все свои творческие планы.
В ответ советские власти фактически запретили его имя: фильмы режиссера перестали показывать, а сам он оказался вне официального культурного пространства страны.
Последние годы и смертьВ 1985 году Тарковский работал над фильмом «Жертвоприношение», посвященным теме угрозы ядерной войны. В этот период у него диагностировали рак легкого в последней стадии.
После того как стало известно о болезни режиссера, советские власти разрешили его сыну выехать за границу для встречи с отцом. В этом вопросе сыграло роль обращение президента Франции Франсуа Миттерана к руководству СССР.
Также было смягчено отношение к творчеству Тарковского: его фильмы вновь начали допускать к показу. Режиссер проходил лечение во Франции, однако оно не дало результата. Андрей Тарковский скончался 31 декабря 1986 года в Париже.
Его творческое наследие оказало значительное влияние на мировой кинематограф, а фильмы продолжают оставаться предметом изучения и обсуждения как среди профессионалов, так и среди зрителей.