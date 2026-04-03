«Собирали бы по частям»: Юрий Лоза рассказал, как едва не погиб перед концертом

03 апреля 2026, 15:48

Юрий Лоза рассказал, как едва не погиб из-за сосульки перед выступлением

Российский музыкант и певец Юрий Лоза однажды едва не погиб перед собственным концертом.





В беседе с Общественной Службой Новостей музыкант рассказал, что в тот день он отмечал свой юбилей и очень хотел присутствовать на концерте.

«Прямо перед тем как я сел в машину, откуда ни возьмись, упала громаднейшая сосулька сверху. Наверное, откололась от крыши нашего дома. Этот ледяной кусок упал прямо на машину. А мог бы упасть мне на голову, и я бы просто погиб на месте», — сообщил певец.

«Я от страха даже начал молитву читать и креститься. Хорошо, что пронесло, иначе потом собирали бы по частям», — рассказал Лоза.