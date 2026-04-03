«Мы не встречаемся»: Клава Кока и Дима Масленников объявили о помолвке
Клава Кока и Дима Масленников официально подтвердили свои отношения и помолвку. Сначала певица опубликовала фото с блогером, тем самым намекнув на роман, а потом в сторис написала, что они «не встречаются».
В итоге пара официально объявила о помолвке. Кока поделилась серией снимков, на которых показывает кольцо на среднем пальце с крупным камнем. На фото Клава была в голубом сарафане, а Дима — в джинсовой рубашке схожего оттенка.
История пары длится уже несколько лет: ещё осенью 2025 года их заметили вместе в одном из московских ресторанов. В начале этого года журналисты спросили Диму о романе с Клавой, и он не стал опровергать догадки, а теперь пара официально подтвердила свои отношения и намерение вступить в брак.
