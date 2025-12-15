15 декабря 2025, 17:45

Юрий Николаев (фото: РИА Новости / Станислав Красильников)

Юрий Александрович Николаев — советский и российский актер и телеведущий, народный артист Российской Федерации, чье имя навсегда связано с историей отечественного телевидения. Миллионам зрителей он знаком как бессменный ведущий музыкальных программ «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». 16 ноября Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет, однако он не дожил до этой даты чуть более месяца. 4 ноября телеведущий скончался. О творческом пути артиста, болезнях и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юрия Николаева: детство и семья «Утренняя почта» и всесоюзная популярность Продюсерская деятельность и «Утренняя звезда» «Достояние республики» и поздние проекты Кинокарьера Юрия Николаева Личная жизнь Юрия Николаева Алкогольная зависимость Проблемы со здоровьем Юрия Николаева Смерть Юрия Николаева

Биография Юрия Николаева: детство и семья

«Утренняя почта» и всесоюзная популярность

Юрий Николаев (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Продюсерская деятельность и «Утренняя звезда»

«Достояние республики» и поздние проекты

Кинокарьера Юрия Николаева

Юрий Николаев (фото: кадр из фильма «Большие перегоны»)

Фильмография Юрия Николаева

1971 — «Большие перегоны»;

1972 — «Девушка из камеры № 25»;

1976 — «Дрессировщики»;

1977 — «Хождение по мукам»;

1981 — «Тайна, известная всем»;

1982 — «С кошки все и началось»;

1984 — «Прежде чем расстаться»;

1986 — «Как стать звездой»;

2009 — «Аннушка»;

2013 — «Торговый центр».

Личная жизнь Юрия Николаева

«Помню, как-то она позвонила, и мы долго разговаривали, даже договорились, что еще раз созвонимся и потом встретимся. Я положил трубку и подумал: "А зачем нам встречаться? Какая цель?". Я не набрал, она тоже. У нее своя жизнь, она вышла замуж. У меня — своя», — признавался Николаев.

Юрий Николаев с супругой (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

«Потом мы стали встречаться, полюбили, поженились. Как у всех, были трудности, из комнаты в общежитии перебрались в Бибирево, потом на Кондратюка! — перечислял ведущий. — Разные у нас были времена, и денег, бывало, совсем ни на что не хватало», — вспоминал артист.

Алкогольная зависимость

«Переживала страшно, плакала...до сих пор корю себя за ее слезы, но ни разу не сказала грубого слова. Ляля молчала — двое суток, трое, четверо… Это было страшно. Я звал жену Железный Феликс. Но ни она, ни родители, ни сестра Таня — никто не мог на меня повлиять», — вспоминал Николаев.

Юрий Николаев (фото: РИА Новости / Владимир Песня)

Проблемы со здоровьем Юрия Николаева

Юрий Николаев (фото: РИА Новости / Владимир Песня)

Смерть Юрия Николаева