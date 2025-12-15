Борьба с зависимостью и бездетность: как складывалась судьба ведущего «Утренней звезды» Юрия Николаева и что стало причиной его смерти?
Юрий Александрович Николаев — советский и российский актер и телеведущий, народный артист Российской Федерации, чье имя навсегда связано с историей отечественного телевидения. Миллионам зрителей он знаком как бессменный ведущий музыкальных программ «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». 16 ноября Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет, однако он не дожил до этой даты чуть более месяца. 4 ноября телеведущий скончался. О творческом пути артиста, болезнях и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Юрия Николаева: детство и семьяБудущий телеведущий родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Его родители занимали ответственные государственные посты: мать служила капитаном КГБ, отец был полковником МВД. Несмотря на строгость профессий, в семье Николаевых царила атмосфера уважения к интересам и увлечениям ребенка. Творческие наклонности Юрия не только не подавлялись, но и поощрялись.
Судьбоносным моментом для Юрия Николаева стал визит в школу режиссёра Игоря Левинского, который искал подростка для телеспектакля. Педагоги рекомендовали ему 13-летнего Юру, занимавшегося в драматическом кружке. Юноша успешно прошёл пробы и получил роль в постановке «Мужской разговор», что помогло ему окончательно определиться с профессиональным призванием.
После окончания школы Юрий Николаев с первой попытки поступил в ГИТИС. После получения диплома его приняли в труппу Театра имени Пушкина. Практически одновременно с театральной карьерой началась его работа на телевидении. Дебютной программой стала передача «Вперед, мальчишки!», вышедшая в эфир в 1975 году.
«Утренняя почта» и всесоюзная популярностьВ 1975 году Юрий Николаев был зачислен в штат отдела дикторов Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Первый выпуск «Утренней почты» вышел 7 сентября 1974 года и со временем превратился в одну из самых узнаваемых музыкальных программ страны. До этого телеведущий успел поработать внештатно в новостях, однако именно музыкальный формат сделал его любимцем зрителей.
«Утренняя почта» стала для Юрия Николаева пропуском в высшие телевизионные круги. 750 выпусков сделали программу рекордсменом среди музыкальных проектов своего времени. Популярного ведущего начали приглашать в качестве конферансье на концерты «Голубой огонёк» и «Песня года». По меркам того времени это была вершина телевизионной карьеры.
Продюсерская деятельность и «Утренняя звезда»В 1991 году Юрий Николаев основал продюсерскую фирму «ЮНИКС» («Юрий Николаев Студия»), которая выпускала еженедельную программу «Утренняя звезда». Он же был её бессменным ведущим на протяжении 12 лет.
В этом шоу дебютировали многие нынешние звёзды российской эстрады. Например, Ани Лорак (Каролина Куек) придумала этот псевдоним специально для выступления в программе. Певица Валерия появилась в «Утренней звезде» в 24 года, вопреки правилам, ограничивавшим возраст участников до 22 лет.
Юлия Началова запомнилась зрителям победой в «Утренней звезде». После ее смерти Николаев не раз признавался, что поддерживал с певицей связь на протяжении многих лет. Сергей Лазарев и Влад Топалов выступали в проекте в составе детского коллектива «Непоседы». Анжелика Варум также дебютировала в программе с сольным номером.
По словам Николаева, он создавал «Утреннюю звезду» как альтернативу мрачным социальным передачам того времени. За 13 лет существования в проекте приняли участие около 20 тысяч детей со всей страны.
«Достояние республики» и поздние проектыВ 2000-е годы Юрий Николаев вёл ключевые музыкальные и развлекательные проекты: «Танцы со звёздами» и в паре с Анастасией Заворотнюк – «Танцы на льду». В 2003–2005 годах на телеканале «Россия» он представлял программу «Большая перемена», посвящённую вопросам образования.
С 2009 по 2016 год зрители наблюдали за ним в программе «ДОстояние РЕспублики», где он работал в паре с Дмитрием Шепелевым. Проект закрыли, поскольку, по словам создателей, в передаче уже побывали все артисты, которых можно было отнести к достоянию страны. В 2017 году Николаев стал ведущим шоу «Честное слово» на Первом канале. В уютной атмосфере летней беседки или гостиной загородного дома он общался со звёздами шоу-бизнеса.
В сентябре 2023 года телеведущий представил книгу «Здесь всё по-честному». Произведение сочетает в себе элементы автобиографии и мотивационной литературы. Николаев называл книгу «сборником опыта прошлого». На презентации выступили воспитанники его академии «Утренняя звезда».
Кинокарьера Юрия НиколаеваЕщё до всесоюзной славы телеведущего Юрий Николаев успел проявить себя как киноактёр. Его первой работой в кино стала главная роль в картине Анатолия Дудорова «Большие перегоны» (также известной как «Машинист»), где его партнёром был Николай Мерзликин.
Со съёмочной площадки актера призвали в армию, но вопрос решили, договорившись о прохождении службы в Ансамбле песни и пляски Краснознамённого Белорусского военного округа, что позволило ему совмещать службу и съёмки.
Всего фильмография артиста включает около десятка разноплановых ролей. Он снимался в военной драме «Девушка из камеры № 25», детской комедии «С кошки всё и началось», драме Александра Косарева «Прежде чем расстаться», а также в музыкальной ленте «Как стать звездой».
Фильмография Юрия Николаева
- 1971 — «Большие перегоны»;
- 1972 — «Девушка из камеры № 25»;
- 1976 — «Дрессировщики»;
- 1977 — «Хождение по мукам»;
- 1981 — «Тайна, известная всем»;
- 1982 — «С кошки все и началось»;
- 1984 — «Прежде чем расстаться»;
- 1986 — «Как стать звездой»;
- 2009 — «Аннушка»;
- 2013 — «Торговый центр».
Личная жизнь Юрия Николаева
Во время учёбы в ГИТИСе Николаев женился на однокурснице Галине. Они жили у родителей девушки, но брак оказался недолгим. После расставания они больше не поддерживали связь.
«Помню, как-то она позвонила, и мы долго разговаривали, даже договорились, что еще раз созвонимся и потом встретимся. Я положил трубку и подумал: "А зачем нам встречаться? Какая цель?". Я не набрал, она тоже. У нее своя жизнь, она вышла замуж. У меня — своя», — признавался Николаев.Свою будущую жену Элеонору он впервые увидел, когда ему было 18 лет, а ей — 14. Девушка была младшей сестрой его близкого друга, в гостях у которого он бывал регулярно. Естественно, в тот период ни о каких романтических чувствах между ними не могло быть и речи.
Их судьбоносная встреча произошла спустя много лет, при абсолютно случайных обстоятельствах — в троллейбусе. К тому моменту жизнь каждого из них значительно изменилась: Николаев уже успел развестись и получить диплом ГИТИСа, а Элеонора (или Ляля, как её называли близкие) поступила в вуз, выбрав специальность экономиста. Эта неожиданная встреча была воспринята обоими как знак судьбы, положив начало их романтическим отношениям.
Спустя два года Юрий и Элеонора поженились. Супруги прошли через период бытовых трудностей, но всегда оставались вместе. Молодой семье приходилось ютиться в общежитии, а финансов зачастую хватало лишь на самое необходимое. Однако со временем все бытовые проблемы остались в прошлом. Даже возникшие в определённый период у Юрия Александровича сложности с алкоголем не смогли пошатнуть прочный фундамент их семейного союза.
«Потом мы стали встречаться, полюбили, поженились. Как у всех, были трудности, из комнаты в общежитии перебрались в Бибирево, потом на Кондратюка! — перечислял ведущий. — Разные у нас были времена, и денег, бывало, совсем ни на что не хватало», — вспоминал артист.Элеонора Николаева, используя своё экономическое образование, стала финансовым директором продюсерской компании мужа «ЮНИКС». Семейное гнездо Николаевых располагалось в Подмосковье, в собственном доме. Своих детей у пары не было, что сам артист называл большой личной трагедией. Супруги занимались судьбой детей родной сестры Юрия Александровича.
Телеведущий способствовал переезду всех своих племянников в Москву. Его племянница Ольга впоследствии вышла замуж и родила двоих детей. Николаев искренне радовался роли двоюродного дедушки, которую он с удовольствием исполнял.
Алкогольная зависимостьПо словам самого телеведущего, в периоды затяжных запоев именно супруга брала на себя весь удар. Элеонора находила медицинские справки, чтобы муж мог оправдаться на работе. Иногда он уезжал из дома и спустя время уже не понимал, где находится — в Сочи, Ленинграде или вовсе в другом конце страны. Жена разыскивала его через знакомых и привозила домой в тяжелом состоянии.
«Переживала страшно, плакала...до сих пор корю себя за ее слезы, но ни разу не сказала грубого слова. Ляля молчала — двое суток, трое, четверо… Это было страшно. Я звал жену Железный Феликс. Но ни она, ни родители, ни сестра Таня — никто не мог на меня повлиять», — вспоминал Николаев.Элеонора даже обращалась к врачу-наркологу, но услышала жесткий и честный ответ: пока человек сам не примет решение, изменить ничего невозможно.
Переломный момент наступил после громкого инцидента в эфире Первого канала. Юрий Николаев вышел к зрителям в состоянии сильного алкогольного опьянения — в самый рейтинговый вечер пятницы, когда страна ждала объявления о предстоящем футбольном матче. Около десяти минут он находился в кадре, активно жестикулировал и путал слова.
После этого последовали месяцы разбирательств. В течение пяти месяцев Николаева вызывали на собрания и коллегии Гостелерадио СССР, решая его дальнейшую судьбу. В итоге было принято решение наказать, но не увольнять. Кто именно вступился за телеведущего, так и осталось неизвестным: назывались разные имена — от Леонида Брежнева до Виктора Гришина.
Николаев позже говорил, что испытывал невыносимый стыд за то, что подвел коллег, доверявших ему эфир. Именно тогда он принял окончательное решение полностью отказаться от алкоголя. Он не проходил лечение и не кодировался — просто дал себе жесткий внутренний запрет.
Вернуться к нормальной жизни ему помогла жена. Элеонора окружала мужа людьми, не употреблявшими спиртное, устраивала совместные прогулки, лыжные выезды, старалась выстроить вокруг него спокойный и трезвый быт. Она откровенно признавалась, что жить с таким человеком непросто, но мыслей о разводе у нее никогда не возникало. По ее словам, она не умела и не хотела оставлять близких в беде и в трудные моменты всегда старалась поддерживать, а не отстраняться.
Проблемы со здоровьем Юрия НиколаеваПроблемы со здоровьем начались у телеведущего в начале 2000-х, когда у него диагностировали рак кишечника. Потребовалось дорогостоящее лечение и длительный перерыв в работе. Впоследствии болезнь возвращалась неоднократно, но каждый раз её удавалось купировать. В 2007 году диагноз подтвердился, а позже был также выявлен рак лёгких.
В последние годы Николаев появлялся на публике сильно похудевшим. Однако артист старался поддерживать форму благодаря регулярному мониторингу здоровья и занятиям спортом. Последние 20 лет жизни он вёл здоровый образ жизни, но не смог отказаться от курения.
В ноябре 2024 года Николаев попал в реанимацию после обморока с диагнозом «отёк лёгких». В январе 2025-го он подтвердил информацию о госпитализации с переломом бедра, но вскоре был выписан и прошёл реабилитацию.
Смерть Юрия Николаева4 ноября стало известно о смерти Юрия Николаева. Телеведущему стало плохо дома, и спасти его не удалось.
Первым об уходе артиста сообщил Николай Цискаридзе, назвав Николаева человеком, «который зажег так много звезд». Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Его уход стал значительной утратой для отечественного телевидения и культуры.