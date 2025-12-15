Перекроила всё лицо, окончила МГИМО, но сидит на шее у родителей: как сейчас живёт младшая дочь Олега Газманова?
Народный артист России Олег Газманов – не только одна из самых узнаваемых фигур отечественной сцены, но и многодетный отец. У музыканта трое детей, и каждый из них пошёл по своему пути. 16 декабря исполняется 22 года его дочери Марианне. Чем занимается девушка, зачем она обратилась к пластическим хирургам и как устраивала бунты родителям в подростковом возрасте – читайте в материале «Радио 1».
Дети Олега Газманова
Старший сын певца, Родион, родился в браке с Ириной Мартиан. Он уже давно взрослый человек — ему 43 года, он является известным артистом, однако собственной семьи пока так и не создал. По словам Газманова, на его личной жизни серьёзно сказался тяжёлый развод родителей, который Родион переживал очень болезненно.
Второй сын, Филипп, – приёмный. Несмотря на это, Олег Михайлович всегда подчёркивал, что воспитывал его как родного. Мальчик родился в первом браке его жены Марины Муравьёвой с Вячеславом Мавроди – родным братом Сергея Мавроди, создателя печально известной пирамиды МММ.
А вот Марианна Газманова — единственная родная дочь артиста и его супруги Марины. Именно о ней сегодня говорят чаще всего: о её воспитании, взрослении, внешности и попытках найти себя вне тени знаменитого отца.
Детство под знаком любви и творчества
Марианна появилась на свет 16 декабря 2003 года в Москве. Планировалось, что Олег Газманов будет присутствовать на родах, однако судьба распорядилась иначе: девочка родилась раньше срока, и артист просто не успел вернуться с гастролей в Израиле.
Новость о рождении дочери моментально облетела поклонников певца. Семью буквально завалили подарками, а сам Газманов был настолько тронут этим событием, что посвятил наследнице песню «Доча».
С самого раннего возраста родители окружили Марианну вниманием и заботой, стараясь развивать её способности. Девочка пробовала себя в самых разных направлениях: занималась живописью и скульптурой, посещала знаменитую танцевальную школу «Тодес», брала уроки игры на гитаре. Обучением, разумеется, занимался сам Олег Михайлович.
Помимо искусства, в жизни Марианны было и место спорту. Родители не экономили на образовании дочери и пригласили для неё лучших преподавателей иностранных языков. Благодаря этому она достаточно рано освоила английский и итальянский, что впоследствии очень помогло ей во время обучения за границей.
Впрочем, сама Марианна не скрывала, что точные науки, особенно математика, вызывали у неё скуку. В какой-то момент это даже привело к школьным трудностям, но проблему удалось быстро уладить.
Учёба, театр и первые успехи
В 2010-х годах родители приняли важное решение – перевести дочь в школу с углублённым изучением искусства. Выбор пал на знаменитый «Класс-центр» Сергея Казарновского. Это уникальное учебное заведение, где ученики получают не только аттестат о среднем образовании, но и дипломы музыкальной и театральной школ.
Именно там у Марианны ярко проявился актёрский талант. В 12 лет она приняла участие в спектакле «Хортон», поставленном «Класс-театром» по мотивам произведений Теодора Сьюза Гейзела.
После окончания «Класс-центра» Марианна продолжила обучение в «Хорошколе» — одном из самых престижных частных учебных заведений Москвы. Стоимость обучения там достигает 1,5 миллиона рублей в год, но уровень образования считается одним из лучших в стране.
В 2022 году Марианна окончила школу с отличием и получила золотую медаль. Её выпускной стал настоящей светской темой: девушка появилась в роскошном платье изумрудного оттенка, которое активно обсуждали в СМИ. По слухам, стоимость наряда составляла несколько миллионов рублей.
«С платьем для Марианны на выпускной у нас произошла любопытная история. Я решила предоставить дочери полную свободу творчества и не вмешиваться в процесс создания платья. Цвет был выбран сложный — тёмно-зелёный, чтобы подчеркнуть рыжие волосы Марианны. Фасон она придумала сама! А вот кто возьмётся за выполнение такого заказа, мы не знали», — рассказывала супруга Олега Газманова.
Благодаря высоким баллам ЕГЭ Марианна поступила в МГИМО, выбрав факультет международного бизнеса. Несмотря на насыщенное творческое детство, она решила не связывать жизнь со сценой и сделать ставку на предпринимательство и международную экономику.
Подростковый бунт и поиск себя
По словам матери, Марианна с детства была достаточно закрытым ребёнком и не стремилась к активной социальной жизни. В подростковом возрасте это вылилось в непростой период: девушка отдалилась от родителей, стала экспериментировать с внешностью, выбирать вызывающие образы и яркий макияж.
Кроме того, у неё появилась склонность брать на себя чужие проблемы. Марина Газманова называла это «синдромом матери Терезы» — Марианна искренне старалась помочь каждому однокласснику, оказавшемуся в трудной ситуации.
Ключевым моментом стало выстраивание доверительных отношений. Родители приложили немало усилий, чтобы сохранить контакт с дочерью. Со временем кризис был преодолён, и Марианна стала называть маму и папу своими лучшими друзьями.
Личная жизнь под прицелом камер
Несмотря на нежелание быть публичной персоной, Марианна всё же периодически появлялась на телевидении вместе с отцом. Однажды Олег Газманов в эфире рассказал, что у дочери уже есть молодой человек.
Такое откровение вызвало у девушки негативную реакцию — она оказалась не готова к тому, что личная жизнь станет достоянием общественности. Ситуацию сгладила Лера Кудрявцева, с иронией назвавшая певца «маленьким подкаблучником», намекая на сильное влияние дочери.
«Марианна уже на тот момент общалась с молодым человеком и поначалу не хотела нас знакомить. Но жена решила, что лучше пусть они будут приходить к нам, чем непонятно куда. А дома у меня есть коллекция шашек, я взял одну и пришёл в комнату, чтобы познакомиться. Молодой человек оказался приятным», — шутил певец.
Эксперименты с внешностью и слухи о пластике
Стремление выделяться было присуще Марианне с юных лет. Она предпочитала дерзкие наряды и броский макияж, что нередко становилось предметом обсуждения в семье.
«Для Марианны нет ничего важнее, чем боевой раскрас. Я не понимаю, зачем такая очаровательная рыжая красавица наносит всё это на себя перед школой», — жаловался Олег Михайлович в одном из интервью.
Со временем стиль Марианны стал более сдержанным, однако разговоры о её внешности не утихли. Девушка не раз признавалась, что недовольна тем, что не унаследовала черты своей матери, в отличие от брата Филиппа, который успешно сотрудничает с модельными агентствами и участвовал в откровенных фотосессиях.
По мнению многих, именно это подтолкнуло Марианну к пластической хирургии. В юном возрасте она изменила форму губ и скул, приблизив внешность к популярным трендам. Критики считают, что тем самым она утратила свою индивидуальность, но сама Марианна, судя по всему, относится к этому спокойно. Сегодня она всерьёз задумывается о карьере модели и уверена, что ради цели допустимы любые средства.
Самостоятельная жизнь и светские выходы
Несмотря на равнодушие к социальным сетям, интерес публики к Марианне не ослабевает. Большую часть информации поклонники узнают из аккаунта её матери. Так, в прошлом году Марина Газманова рассказала, что дочь решила начать самостоятельную жизнь и переехала в собственную квартиру в центре Москвы, приобретённую родителями заранее.
При этом светскую жизнь Марианна явно любит. Она регулярно появляется на мероприятиях, демонстрируя роскошные образы, безупречный макияж и уверенность в себе. Судя по всему, единственная дочь Олега Газманова продолжает искать свой путь — уже не под крылом родителей, но всё ещё под пристальным вниманием публики.