Гоген Солнцев о хейте в адрес Долиной: «Смысл добивать упавшего?»

15 декабря 2025, 15:03

Гоген Солнцев призвал россиян прекратить критиковать Ларису Долину

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Шоумен Гоген Солнцев выступил в защиту певицы Ларисы Долиной, на которую обрушилась волна критики после скандала с продажей квартиры. С ним побеседовала Общественная Служба Новостей.





Солнцев заявил, что артистка уже осознала все свои ошибки и раскаивается. Он призвал хейтеров заняться собственной жизнью, а также напомнил о «законе бумеранга». По мнению шоумена, за любые проступки приходится платить, и Долина «за злодеяния тоже ответит».

«Чего люди хотят, чего они добиваются? Они хотят, чтобы Долина вышла на площадь и склонила голову на плаху? <…> Я нисколько ее не оправдываю, но ее и так сейчас отменяют и ненавидят. Какой смысл добивать упавшего? Или все живут теперь по принципу Ницше? Падающего — подтолкни», — высказался Солнцев.