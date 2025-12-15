Певица Слава захотела судиться с Долиной

15 декабря 2025, 16:13

Певица Слава обвинила Ларису Долину в срыве сделки по продаже ее квартиры

Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) готова подать иск против коллеги Ларисы Долиной из-за срыва сделки по продаже своей квартиры. Об этом она заявила на своей странице в Instagram*.





По словам Сланевской, покупатели отказались от сделки за день до ее заключения. Они позвонили ей и сообщили, что не подпишут бумаги, пока не закончится разбирательство Долиной с покупательницей ее квартиры Полиной Лурье.



Собеседники певицы намерены ждать решения Верховного суда. Они опасаются, что если дело выиграет народная артистка России, а не «честные люди», то это создаст правовые риски при покупке недвижимости у публичных лиц.

«Мне, может, подать в суд на Ларису Долину? Люди боятся покупать квартиры, потому что думают, что мы их [обманем], — заявила Слава.