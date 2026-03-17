Развелся спустя 35 лет брака и женился на молодой: как сложилась судьба создателя «Ералаша» Бориса Грачевского?
18 марта мог бы отметить день рождения советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер Борис Юрьевич Грачевский. Он стал одним из самых известных организаторов кинопроизводства в стране. Наибольшую славу ему принес детский юмористический киножурнал «Ералаш», художественным руководителем и директором которого он оставался многие годы. Однако в январе 2021 года его жизнь оборвалась. О том, каким был путь режиссера и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Бориса Грачевского: детство и семьяБорис Юрьевич Грачевский появился на свет 18 марта 1949 года в Москве. Его детство было связано с подмосковным поселком Полушкино Раменского района. Именно там находился дом отдыха с одноименным названием, где работали родители будущего режиссера.
Мать Грачевского трудилась библиотекарем, а отец занимался культурно-массовой работой. Свою национальность Борис Юрьевич никогда не скрывал, открыто говоря о еврейских корнях. Сам режиссер с юмором отмечал: «У меня со всех сторон, куда ни плюнь, одни евреи».
Сценическая жизнь начала привлекать его очень рано. Уже в пятилетнем возрасте мальчик впервые вышел на сцену — отец задействовал его в одном из концертных номеров. Тогда будущий режиссер впервые ощутил вкус публичных выступлений, однако о серьезной творческой карьере задумался значительно позже.
После окончания школы Грачевский получил рабочую специальность — он выучился на токаря в Калининградском механическом техникуме. Позднее молодой человек устроился на работу техником-конструктором на завод имени С. П. Королева.
Отслужив срочную службу в армии, он благодаря помощи отца смог устроиться на Центральную киностудию детских и юношеских фильмов имени М. Горького.
Начало карьеры в киноВ юности Борис Грачевский не рассчитывал стать известным режиссером. На киностудии он начал с самой простой работы — трудился грузчиком в реквизитном цехе.
Через некоторое время молодой человек оказался разнорабочим на съемках фильма «Преступление и наказание». Наблюдая за работой съемочной группы, он с большим интересом изучал процесс создания кино. Позднее Грачевский был переведен на съемки картины «Варвара-краса, длинная коса», которую снимал режиссер Александр Роу.
Уже на втором месяце работы Роу обратил внимание на молодого сотрудника, который с неподдельным интересом следил за происходящим на площадке. В итоге режиссер предложил ему небольшую роль. Грачевскому доверили эпизод: он должен был изображать чудовище, высовывающее из воды руку в специальной перчатке.
Именно этот момент многие считают началом творческой биографии будущего создателя «Ералаша». После первого эпизода последовали и другие небольшие роли. При этом Грачевский продолжал выполнять обязанности разнорабочего: мыл полы, переносил реквизит, помогал на съемочной площадке. Благодаря этому он получил возможность изучить процесс кинопроизводства изнутри и познакомился с основами режиссерской профессии.
В 1969 году Борис Юрьевич поступил во ВГИК на факультет организации кинопроизводства. Однако диплом о высшем образовании он получил лишь спустя 23 года.
Создание «Ералаша» и успех проектаВ 1974 году Борис Грачевский стал инициатором создания детского юмористического киножурнала. Проект был реализован совместно с драматургом Александром Хмеликом. Именно Хмелик написал текст для вступительной песни, музыку к которой сочинил композитор Алексей Рыбников.
Название «Ералаш» появилось благодаря дочери Хмелика — семикласснице Наташе, которая предложила именно этот вариант.
Заставку для киножурнала создал художник-мультипликатор Юрий Смирнов. Сюжет вступительного ролика на протяжении многих лет оставался неизменным, однако внешний вид персонажей — одежда и прически мультяшных детей — регулярно обновлялся в соответствии с современными тенденциями.
Первый выпуск «Ералаша» сразу получил большой успех. Со временем зрители увидели более 700 короткометражных сюжетов. Киножурнал стал настоящей школой для многих будущих звезд кино и телевидения.
Борис Грачевский появлялся в отдельных выпусках в качестве актера и часто выступал закадровым рассказчиком. Кроме того, именно ему принадлежала идея приглашать к участию в сюжетах известных представителей кино и шоу-бизнеса. Режиссер сумел выстроить эффективную систему работы над проектом. Одной из главных задач команды было постоянное выявление талантливых детей, которые могли органично чувствовать себя перед камерой.
Для начинающих актеров существовал определенный порядок. Сначала дети появлялись в массовке или на задних партах в школьных сценах. Затем они получали небольшие роли с репликами и крупными планами. Самым ярким и талантливым доставались главные роли.
Грачевский не скрывал, что особое внимание иногда уделялось рыжеволосым детям. По его словам, такие актеры часто обладали выразительной мимикой и хорошими актерскими способностями. Изначально выпуски «Ералаша» демонстрировались в кинотеатрах перед основным показом фильмов. Позднее проект переехал на телевидение и стал одной из самых узнаваемых детских программ.
Фильмы Бориса ГрачевскогоПолнометражным кино Борис Грачевский занялся значительно позже. Его режиссерский дебют в большом кино состоялся в 2009 году, когда на экраны вышел фильм «Крыша».
Вторую полнометражную картину режиссер представил в 2015 году. Это была драма «Между нот, или Тантрическая симфония». Сюжет фильма рассказывает о любви пожилого композитора к молодой девушке из провинции. Главные роли в картине исполнили актер Андрей Ильин и актриса Янина Мелехова.
Незадолго до премьеры картины Борис Грачевский расстался со своей супругой — актрисой Анной Панасенко. Из-за значительной разницы в возрасте между ними — около 37 лет — многие зрители предположили, что сюжет фильма может иметь автобиографический характер.
Однако сам режиссер отвергал такие версии. Он подчеркивал, что идея картины появилась у него примерно за десять лет до ее выхода на экран.
Работа на телевиденииНа протяжении всей творческой карьеры Борис Грачевский активно участвовал в телевизионных проектах. Благодаря своему чувству юмора и большому опыту в киноиндустрии он часто становился гостем различных программ.
В 2011 году режиссер вошел в число экспертов телепередачи Александра Гордона «Закрытый показ». В рамках программы обсуждался режиссерский дебют Анны Матисон — фильм «Сатисфакция».
В 2017 году Грачевский принимал участие в работе жюри программы «Детский КВН» на телеканале «Карусель». Вместе с ним в состав жюри входили Сосо Павлиашвили, Юрий Николаев и другие известные представители отечественного шоу-бизнеса.
В 2018 году режиссер стал героем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В эфире он рассказал, что ранее у него был диагностирован рак кожи. По словам Грачевского, заболевание началось с обычной родинки на руке. После операции, курса лучевой терапии и химиотерапии режиссер смог восстановиться и вернуться к привычной жизни.
В конце апреля 2020 года Борис Юрьевич также принял участие в телевизионной программе «Всемирные игры разума». В выпуске, посвященном теме «Дети кино», он соревновался с эрудитом Юрием Хашимовым.
Личная жизнь Бориса ГрачевскогоСо своей первой супругой Галиной Борис Грачевский познакомился еще в молодости, когда работал на киностудии имени Горького. Девушка в то время была студенткой Московского института инженеров транспорта. Сначала Галина не обращала внимания на настойчивого поклонника. Однако со временем его ухаживания принесли результат.
Свадьба состоялась в 1970 году. Первые годы семейной жизни молодые супруги провели в бараке на окраине Москвы. Позже, когда стало известно о будущем пополнении в семье, пара переехала в коммунальную квартиру к родителям Галины. Именно там родился их первый ребенок — сын Максим Грачевский. Позднее в семье появилась дочь Ксения.
Супруги прожили вместе почти 35 лет. Развод стал неожиданностью для друзей семьи и особенно тяжело был воспринят детьми. Дочь Ксения расценила уход отца из семьи как предательство и после этого практически перестала поддерживать с ним общение.
Брак с Анной Грачевской
В 2011 году личная жизнь режиссера вновь оказалась в центре внимания общественности. Борис Грачевский стал появляться на публике вместе с молодой актрисой Анной Панасенко. Спустя некоторое время они официально зарегистрировали отношения. В 2012 году у супругов родилась дочь Василиса Грачевская.
Однако этот брак оказался недолгим. Уже в 2014 году супруги приняли решение о разводе. Расставание сопровождалось публичными конфликтами и взаимными обвинениями. После развода Анна Панасенко решила сохранить фамилию бывшего мужа и продолжила использовать имя Анна Грачевская.
Третий брак и новая семья
В 2015 году стало известно о новых отношениях Бориса Грачевского. Тогда 66-летний режиссер женился на актрисе и певице Екатерине Белоцерковской, которой на тот момент был 31 год. В декабре того же года он сделал возлюбленной предложение, подарив ей кольцо. Свадебная церемония прошла на острове Маврикий, где супруги принимали поздравления друзей.
Знакомство пары произошло на съемках второй полнометражной картины режиссера. Некоторое время супруги старались не привлекать к себе лишнего внимания. Однако в начале 2020 года стало известно, что в семье ожидается пополнение.
8 апреля 2020 года Екатерина Белоцерковская родила сына, которого назвали Филиппом. О радостном событии Борис Грачевский сообщил своим подписчикам в Instagram*, опубликовав фотографию новорожденного и рассказав о его росте и весе — 56 сантиметров и 3830 граммов. При этом режиссер шутливо отметил, что они с супругой «сделали все сами», намекнув на отсутствие помощи репродуктивных центров.
В марте 2020 года дом режиссера и его супруги также посетила съемочная группа передачи «Когда все дома» во главе с Тимуром Кизяковым. После смерти мужа Екатерина Белоцерковская пережила еще одну личную трагедию. В программе «Судьба человека» Бориса Корчевникова она рассказала, что после похорон потеряла ребенка. На раннем сроке женщина даже не знала о беременности.
Болезнь и смерть Бориса ГрачевскогоВ конце декабря 2020 года Борис Грачевский сообщил в социальных сетях, что заразился коронавирусной инфекцией. Он опубликовал фотографию из больницы, где находился в кислородной маске. Накануне Нового года состояние режиссера ухудшилось, и врачи перевели его в реанимацию. Грачевского ввели в медикаментозную кому.
11 января 2021 года медики вывели его из этого состояния, однако спустя несколько дней самочувствие вновь резко ухудшилось, и режиссер снова оказался в коме. 14 января 2021 года Борис Юрьевич Грачевский скончался на 72-м году жизни. О его смерти сообщила супруга Екатерина Белоцерковская. Причиной стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
Прощание с режиссером прошло в Центральном доме кино в Москве. Похоронили его на Троекуровском кладбище. При этом на церемонию не пришли первая супруга Галина и старшая дочь Ксения.
Через год после смерти режиссера на его могиле был установлен памятник. На горизонтальной стеле с портретом и автографом Грачевского изображены кинокамера и узнаваемый логотип киножурнала «Ералаш».
Споры вокруг наследстваПосле смерти Бориса Грачевского начались судебные разбирательства, связанные с разделом имущества. Режиссер не написал завещания, хотя у него остались вдова и четверо детей от разных браков.
Старший сын Максим отказался от своей доли наследства. Первая супруга Галина пыталась через суд получить 25% компаний, связанных с «Ералашем», считая их частью совместно нажитого имущества. Однако суд отказал ей в удовлетворении требований.
Также возник спор с партнером режиссера по киножурналу — Аркадием Григоряном. Он требовал вернуть долг в размере 18 миллионов рублей. Суд постановил взыскать только 2 миллиона рублей и проценты. Выплаты должны были разделить между собой старшая дочь Ксения и вдова Екатерина Белоцерковская. Однако последняя заявила, что не располагает необходимой суммой.
Старшие дети режиссера настаивали на том, чтобы права на долю в компании «Ералаш» остались за ними. Белоцерковская с таким решением не согласилась, указав, что их общий сын Филипп также имеет право на часть наследства.
В результате имущество режиссера было разделено на четыре части между детьми и вдовой.
Память о Борисе ГрачевскомВ годовщину смерти Бориса Грачевского его друзья и коллеги организовали вечер памяти. Участники мероприятия делились воспоминаниями о работе с режиссером и говорили о его вкладе в отечественное кино. Музыкальным сопровождением встречи стало выступление Академического Большого концертного оркестра имени Юрия Силантьева.
Борис Грачевский подарил нескольким поколениям зрителей яркие детские впечатления. Для аудитории его работы стали источником радости, а для многих юных актеров — началом профессионального пути.
Весной 2024 года, к 75-летию со дня рождения режиссера, на телевидении вновь показали документальный фильм «Ералаш. Детство строгого режима». Картина содержит воспоминания участников проекта и рассказы о забавных, трогательных и необычных моментах, происходивших во время съемок знаменитого киножурнала.