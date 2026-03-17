Актер Жан-Клод Ван Дамм считает Владимира Путина своим другом, пишут СМИ
Американо-бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм заявил, что считает президента России Владимира Путина своим хорошим другом, и привел его слова о том, что мировая известность артиста связана с тем, что его поступки «говорят громче слов». Об этом пишет South China Morning Post по итогам интервью.
Журналисты пообщались с Ван Даммом в Гонконге на выставке его картин. Отвечая на вопрос о критике в адрес его живописи, актер отметил, что относится к ней спокойно — так же, как и к отзывам о своих фильмах, будь они положительными или негативными.
Издание также напоминает, что в апреле 2025 года Ван Дамм записал обращение к Владимиру Путину. В нем он выразил желание приехать в Россию и стать «послом мира».
Ранее Жан-Клод Ван Дамм поблагодарил бога за непопадание в файлы Эпштейна.
