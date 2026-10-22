Боролась с зависимостью, стала мамой и начала новую жизнь на Бали: как модель Алеся Кафельникова обрела семью и ушла из шоу-бизнеса?
Алеся Кафельникова — российская модель, дочь теннисиста Евгения Кафельникова. Она начала карьеру в подростковом возрасте, участвовала в модных показах и строила отношения с известными представителями шоу-бизнеса. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и образование Алеси КафельниковойАлеся Кафельникова родилась в октябре 1998 года в Москве. Ее родители развелись, когда девочке исполнился год. До шести лет Алеся жила в Сочи вместе с бабушкой и дедушкой по отцовской линии. Затем отец забрал дочь в Москву. Она поступила в школу № 1234, а позднее продолжила образование в Англии. С юных лет Кафельникова посещала модные показы и общалась с представителями столичной элиты. Одним из ее главных увлечений стала верховая езда. Отец подарил девушке коня, которому она дала имя Котик.
Как Алеся Кафельникова начала модельную карьеруПервые шаги в индустрии моды Алеся сделала еще подростком. Она утверждала, что знаменитый отец не помогал ей продвигаться в профессии. По словам модели, Евгений Кафельников не вкладывал деньги в ее карьеру и сначала не поддерживал выбор дочери. В 2013 году Кафельникова училась в Англии и получила приглашение на день открытых дверей агентства Elite. Девушка прошла два теста и привлекла внимание представителей агентства. Однако на тот момент ей еще не исполнилось 16 лет.
В 2014 году Алеся вышла на подиум во время показа новой коллекции Киры Пластининой. Осенью она дебютировала на балу Tatler. Для вечера девушка выбрала платье Dior и станцевала с отцом.
В сентябре 2015 года родители Алеси получили письмо от Elite с предложением заключить пятилетний контракт. После приезда в Лондон ей посоветовали набрать вес. При росте 176 сантиметров она весила 43 килограмма. Некоторое время Кафельникова сотрудничала с российским агентством Avant, но позже решила прекратить работу с ним.
Появления на телевидении и модных показахВ июне 2016 года зрители увидели Алесю в ток-шоу «Пусть говорят». В 2017 году она снялась в рекламе нижнего белья La Perla. Осенью 2019 года модель приняла участие в Московской неделе моды. После рождения дочери Кафельникова не ушла из профессии. Она продолжила выходить на зарубежные подиумы и подписывать контракты с международными агентствами.
Скандалы вокруг Алеси КафельниковойВесной 2016 года журналисты обратили внимание на худобу модели. Тогда при росте 176 сантиметров ее вес составлял 48 килограммов. Некоторые СМИ писали о возможных проблемах со здоровьем, однако сама Кафельникова публично не подтверждала подобные диагнозы.
В том же году девушка оказалась в центре скандала после резкого видео о России. Ролик вызвал возмущение у части пользователей Сети. В ответ модель заявила, что самостоятельно обеспечивает себя и не тратит родительские средства. В начале 2021 года Кафельникова устроила фотосессию на Бали. Она позировала обнаженной на слоне, из-за чего столкнулась с критикой со стороны защитников природы.
Личная жизнь Алеси КафельниковойОсенью 2014 года в светских кругах обсуждали отношения Алеси с Никитой Новиковым, сыном ресторатора Аркадия Новикова. Позднее девушка объяснила расставание тем, что отношения исчерпали себя. Никита учился и проводил много времени в Бостоне.
Затем Кафельникова встречалась с рэпером Глебом Голубиным, известным под псевдонимом Pharaoh. Их отношения не продлились долго. По словам модели, у пары оказался разный образ жизни. Позже Алеся прошла лечение в реабилитационном центре. Она рассказывала, что принимала антидепрессанты и училась контролировать эмоции.
В 2020 году стало известно о романе модели с бизнесменом Георгием Петришиным. Их первая встреча произошла в ресторане. По воспоминаниям Кафельниковой, Петришин попросил ее номер телефона, а на следующий день прислал большой букет цветов.