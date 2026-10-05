«Материнство творит чудеса»: Анна Бузова ответила на хейт из-за воспитания дочери

05 октября 2026, 12:35

Анна Бузова объяснила, зачем поёт 1,5-месячной дочери

Анна Бузова (Фото: Instagram* / @annabuzova)

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна столкнулась с критикой в соцсетях из-за того, как проводит время со своей 1,5-месячной дочерью Машей. Девушка часто делится с подписчиками материнскими буднями: поёт малышке «Мало половин» знаменитой тёти Оли, включает песни на английском, а её супруг читает дочери сказки.





Некоторые пользователи решили поделиться собственным опытом и заметили, что в таком возрасте ребёнок якобы ещё ничего не понимает. Анна не стала оставлять комментарии без ответа и объяснила, что вовсе не пытается таким образом чему-то специально обучать дочь.





«Я, конечно, поехала чуток кукухой: материнство творит чудеса и трансформации. Но не настолько, чтобы не понимать очевидных вещей, что когда ребеночку 1,5 месяца, как будто бы ей всё равно, на каком языке я с ней разговариваю. Блин, вы серьёзно?» — эмоционально ответила Бузова.

«Она чувствует тепло, чувствует заботу, интонацию, знакомые голоса, и абсолютно неважно, что ты там говоришь», — подчеркнула молодая мама.