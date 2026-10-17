«Смех и грех»: Ольга Бузова ответила Анастасии Костенко на слова о пиаре за её счёт

17 октября 2026, 12:50

Ольга Бузова язвительно высказалась о Дмитрии Тарасове и его жене

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова отреагировала на высказывания Анастасии Костенко, супруги её бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Поводом стало участие пары в шоу «Ставка на любовь», где Костенко заявила, что телеведущая получила дополнительную популярность благодаря их семье. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Бузова прокомментировала ситуацию на концерте «День рождения МУЗ-ТВ. 30 лет» и призналась, что удивлена решением Тарасова принять участие в реалити-шоу. По словам Ольги, во время их брака футболист выступал против публичности и просил её отказаться от неё ради сохранения отношений.





«Я рада, что я подаю пример. Смех и грех», — иронично заметила телеведущая.