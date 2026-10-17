«Смех и грех»: Ольга Бузова ответила Анастасии Костенко на слова о пиаре за её счёт
Ольга Бузова язвительно высказалась о Дмитрии Тарасове и его жене
Ольга Бузова отреагировала на высказывания Анастасии Костенко, супруги её бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Поводом стало участие пары в шоу «Ставка на любовь», где Костенко заявила, что телеведущая получила дополнительную популярность благодаря их семье. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Бузова прокомментировала ситуацию на концерте «День рождения МУЗ-ТВ. 30 лет» и призналась, что удивлена решением Тарасова принять участие в реалити-шоу. По словам Ольги, во время их брака футболист выступал против публичности и просил её отказаться от неё ради сохранения отношений.
«Я рада, что я подаю пример. Смех и грех», — иронично заметила телеведущая.Она также заявила, что Костенко стоило бы поблагодарить её за интерес публики к семье, поскольку, по мнению Бузовой, именно эта история во многом привлекает внимание к супругам.
В завершение Ольга подчеркнула, что теперь Тарасов и его жена сами участвуют в том формате, от которого футболист когда-то стремился оградить их отношения. Её комментарий вновь привлёк внимание к давнему конфликту между бывшими супругами и нынешней избранницей спортсмена.