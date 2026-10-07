«Боятся его и после смерти»: почему Долина, Киркоров и другие звёзды не пришли на похороны Сергея Соседова и кто устроил скандал на церемонии

07 октября 2026, 11:38

Сергей Соседов (Фото: Инстаграм* @sosedov.official)

23 сентября ушёл из жизни телеведущий, музыкальный критик и яркий судья шоу «Суперстар!» Сергей Соседов. На церемонию прощания пришли свыше двухсот человек. Среди них были Вадим Такменёв, Лера Кудрявцева, Наташа Королёва, Азиза и другие представители шоу-бизнеса. При этом некоторые места, предназначенные для звёзд, так и остались незанятыми, а сама панихида вызвала у многих волну негодования. О том, как деятели культуры провожали «акулу пера» и что именно произошло на церемонии, — в материале «Радио 1».





Содержание Церемония прощания с Сергеем Соседовым Отсутствие коллег по шоу «Суперстар!» Мать критика и внимание прессы Обсуждение внешнего вида присутствовавших Биография Сергея Соседова

Церемония прощания с Сергеем Соседовым



Наталья Штурм (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Отсутствие коллег по шоу «Суперстар!»

«Обижаться можно, когда жизнь идет. А когда человек отошел в мир иной и вот так вот на прощанье не приехать… А ведь Соседов говорил правду о каждом исполнителе. Он никогда не врал. Ну они, значит, знаете, есть такое выражение, боятся его и после смерти. Понимаете? Поэтому никого не было из таких людей», — заявил Дзюник Teleprogramma.org.



Ольга Зарубина (Фото: Инстаграм* @olgazarubina.off)

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Мать критика и внимание прессы



Мама Сергея Соседова (Фото: кадр из из передачи «Малахов»)

«Господи, она и так еле идёт! Пожалейте бедную женщину, дайте ей скорбеть без публики и камер!»; «Позорище, отойдите от людей. Мамочка, держись, много людей с Вами переживают»; «Ни стыда, ни совести! У матери горе, страшное горе! Она потеряла сына, она сама глубоко пожилая женщина. Зачем же вы эти камеры ей прям в лицо пихаете?! Что вы там хотите снять? Она еле идёт, точнее её ведут. Ну, это дно»; «Скотское поведение журналистов!» — реагировала интернет-аудитория.

«Журналисты атаковали старенькую маму Сергея Соседова, пытаясь снять горе и слезы 88-летнего человека…» — цитирует слова светского обозревателя Феликса Грозданова «ТВЦ».

Обсуждение внешнего вида присутствовавших



Лера Кудрявцева и Наташа Королёва (Фото: кадр из передачи «Малахов»)

Биография Сергея Соседова