«Боятся его и после смерти»: почему Долина, Киркоров и другие звёзды не пришли на похороны Сергея Соседова и кто устроил скандал на церемонии
23 сентября ушёл из жизни телеведущий, музыкальный критик и яркий судья шоу «Суперстар!» Сергей Соседов. На церемонию прощания пришли свыше двухсот человек. Среди них были Вадим Такменёв, Лера Кудрявцева, Наташа Королёва, Азиза и другие представители шоу-бизнеса. При этом некоторые места, предназначенные для звёзд, так и остались незанятыми, а сама панихида вызвала у многих волну негодования. О том, как деятели культуры провожали «акулу пера» и что именно произошло на церемонии, — в материале «Радио 1».
Церемония прощания с Сергеем СоседовымПрощание с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым состоялось 30 сентября 2026 года в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. На церемонии присутствовали родственники, поклонники и часть коллег покойного, однако большинство мест, зарезервированных для представителей шоу-бизнеса, остались пустыми. Среди публичных лиц, которые лично пришли проститься с критиком, были Вадим Такменёв, Лера Кудрявцева, Наташа Королёва, Эдгард Запашный, Наталья Гулькина, Азиза, Наталья Штурм, Игорь Наджиев и Александр Глызин.
Отсутствие коллег по шоу «Суперстар!»Продюсер Леонид Дзюник выразил недовольство тем, что на церемонии прощания не оказалось ни одной звезды эстрады первой величины. Он предположил, что многие до сих пор держат обиду на Сергея Соседова за его острый язык.
«Обижаться можно, когда жизнь идет. А когда человек отошел в мир иной и вот так вот на прощанье не приехать… А ведь Соседов говорил правду о каждом исполнителе. Он никогда не врал. Ну они, значит, знаете, есть такое выражение, боятся его и после смерти. Понимаете? Поэтому никого не было из таких людей», — заявил Дзюник Teleprogramma.org.После этих слов в Сети разгорелся скандал. Многие интернет-пользователи отметили, что Филипп Киркоров или Лариса Долина могли бы лично почтить память музыкального критика, который немало времени уделил их творчеству.
Предметом активного обсуждения в социальных сетях стало и то, что не пришли на похороны многие коллеги Соседова по «Суперстар! Битва сезонов». В судейском составе вместе с критиком работали Стас Пьеха, Ирина Понаровская, Кирилл Туриченко. Также на проекте выступала Ольга Зарубина, чьи вокальные данные Сергей публично защищал и высоко оценивал. Несмотря на публикацию длинных некрологов и слов поддержки в онлайн-пространстве, никто из них на самой церемонии прощания замечен не был. Среди тех, кто ограничился виртуальными соболезнованиями, оказалась и певица Лолита. В своём блоге она опубликовала траурную публикацию, посвящённую Соседову. Артистка вспоминала их совместные съёмки и особо подчеркнула, что восхищалась тем, как трепетно критик заботился о своей пожилой матери. Милявская выразила искреннее беспокойство состоянием Антонины Петровны после утраты единственного сына.
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Не приехал проститься с критиком и эпатажный Сергей Зверев. Стилист стал гостем программы «Звёзды сошлись» на НТВ, где поделился воспоминаниями о музыкальном обозревателе и объяснил, почему не смог проводить его в последний путь. По словам Зверева, в последнее время ему тяжело переживать подобные события, и он не готов вновь сталкиваться с атмосферой прощания с близкими и знакомыми. «Смотреть на это невозможно», — пояснил он своё решение.
Мать критика и внимание прессыНа траурной церемонии присутствовала 88-летняя мать Сергея Соседова. Пожилую женщину, которой из-за тяжелейшего стресса и ухудшения самочувствия потребовалось внимание врачей скорой помощи, поддерживали старший сын и племянница. Поведение папарацци и репортёров, которые вплотную окружили мать покойного и вели съёмку крупным планом, вызвало волну возмущения и критику со стороны общественности. В сети активно распространялись и комментировались кадры, на которых представители СМИ плотным кольцом окружили убитую горем пенсионерку.
«Господи, она и так еле идёт! Пожалейте бедную женщину, дайте ей скорбеть без публики и камер!»; «Позорище, отойдите от людей. Мамочка, держись, много людей с Вами переживают»; «Ни стыда, ни совести! У матери горе, страшное горе! Она потеряла сына, она сама глубоко пожилая женщина. Зачем же вы эти камеры ей прям в лицо пихаете?! Что вы там хотите снять? Она еле идёт, точнее её ведут. Ну, это дно»; «Скотское поведение журналистов!» — реагировала интернет-аудитория.Пишущую братию пришлось буквально расталкивать: они не давали Антонине Петровне подойти к гробу сына.
«Журналисты атаковали старенькую маму Сергея Соседова, пытаясь снять горе и слезы 88-летнего человека…» — цитирует слова светского обозревателя Феликса Грозданова «ТВЦ».