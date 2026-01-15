Боролся с наркотической зависимостью, чуть не сгорел на съемках и не слушал врачей: как складывалась судьба звезды сериала «Медиум» Ивана Рудакова?

15 января 2026, 17:30

Иван Рудаков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Иван Алексеевич Рудаков — российский актёр, певец и спортсмен, ставший известным благодаря ролям в сериалах «Медиум», «Ланцет», «Кухня» и другим проектам. 16 января 2022 года артист скончался от осложнений после коронавирусной инфекции. О том, как от отказался от наркотиков, что было с его здоровьем и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ивана Рудакова: детство между Москвой и сибирской тайгой Музыка: от диджеинга до собственного рок-проекта Иван Рудаков в кино Фильмография и карьерный рост Борьба с зависимостью Спорт в жизни Ивана Рудакова Опасные сцены на съёмках Личная жизнь Ивана Рудакова: брак с Лаурой Кеосаян

Болезнь, осложнения и смерть Ивана Рудакова

Биография Ивана Рудакова: детство между Москвой и сибирской тайгой

Иван Рудаков с мамой (фото: Instagram* / ivanrudakov_ruda)

Музыка: от диджеинга до собственного рок-проекта

Иван Рудаков в кино

Фильмография и карьерный рост

Иван Рудаков (фото: Instagram* / ivanrudakov_ruda)

«И если так случается, что канал принимает решение в мою пользу, то мама дерет с меня семь шкур, то есть спрос двойной, получаю по шапке, даже если ничего не происходит», — рассказал актер.

Борьба с зависимостью

«В своё время злоупотреблял наркотиками и алкоголем, много тусил и вёл разгульный образ жизни. В какой-то момент начал понимать, что теряю ориентиры, внутреннюю силу, семью, друзей. И принял твёрдое решение остановиться», — делился Иван.

Спорт в жизни Ивана Рудакова

Иван Рудаков (фото: Instagram* / ivanrudakov_ruda)

«Люблю экстремальные вещи. Раньше гонял на мотоцикле, был период, когда прыгал на параплане, нырял с аквалангом, играл в пейнтбол. Часто добавляю какие-то новые вещи. Открыл для себя даже кайтсёрфинг. Но жаль, что рядом нет моря и ветров. Будет возможность оказаться в тёплых краях, обязательно продолжу этим заниматься», — говорил он в одном из интервью.

Опасные сцены на съёмках

Личная жизнь Ивана Рудакова: брак с Лаурой Кеосаян



«С самого появления Серафимы у меня открылся новый навык — отцовство. Когда отец переходит из разряда надсмотрщика и становится другом, это невероятное ощущение. Я чувствую, что она собирается сделать, о чём думает... Поэтому у нас сам собой появился "переговорный язык". Конечно, она что-то просит, делает это по-женски, строит глазки. Но знает, что для того, чтобы что-то получить, ей нужно что-то сделать в ответ. Это работает по принципу «ты мне, а я тебе», — делился Рудаков.

Иван Рудаков с дочкой (фото: Instagram* / ivanrudakov_ruda)

Болезнь, осложнения и смерть Ивана Рудакова

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить!», — сказали родители актера.