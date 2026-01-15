Боролся с наркотической зависимостью, чуть не сгорел на съемках и не слушал врачей: как складывалась судьба звезды сериала «Медиум» Ивана Рудакова?
Иван Алексеевич Рудаков — российский актёр, певец и спортсмен, ставший известным благодаря ролям в сериалах «Медиум», «Ланцет», «Кухня» и другим проектам. 16 января 2022 года артист скончался от осложнений после коронавирусной инфекции. О том, как от отказался от наркотиков, что было с его здоровьем и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Ивана Рудакова: детство между Москвой и сибирской тайгойИван появился на свет 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссёров — Алексея Рудакова и Елены Николаевой. Однако детские годы он провёл в Сибири, где жила его семья по папиной линии. Родители мальчика считали, что раннее погружение в кинематограф не пойдёт ему на пользу, и отправили его к деду и бабушке — в настоящую тайгу, за двадцать километров от ближайшего населённого пункта.
Дед, работавший лесником, с раннего возраста приучал Ивана к физическому труду: мальчик колол дрова, ухаживал за лосями и козами, помогал по хозяйству. Бабушка, писательница, занималась его обучением. К цивилизованной городской жизни будущий артист по-настоящему прикоснулся лишь в 12 лет. Позже он признавался, что именно сибирское детство сформировало в нём нравственные ориентиры и сильный характер.
После окончания школы он поступил во ВГИК — на режиссёрский факультет в мастерскую Елены Саканян. В это время его всё больше увлекали музыка и альтернативная сцена.
Музыка: от диджеинга до собственного рок-проектаМузыка прочно вошла в жизнь Ивана в юности. Получив музыкальное образование и опыт диджеинга, он участвовал в запуске одних из первых рейв-вечеринок в столице в 2000-х. Параллельно Рудаков создал рок-группу Seven, позднее сменившую название на RU-DA. Проект существовал много лет, пусть и с перерывами, а весной 2021 года коллектив дал концерт в Duma Bar, где Иван исполнил композицию «Я хочу жить».
Иван Рудаков в киноВ кино Иван попал благодаря саундтреку. Его мать — режиссёр фильма «Попса» — привлекла сына к созданию музыкального сопровождения. Продюсер картины, увидев его, решил, что Рудаков идеально подходит на главную роль рок-музыканта Влада Бойцова. Так появился первый серьёзный экранный образ артиста, и зритель узнал его уже не только как музыканта.
После премьеры «Попсы» Рудаков почувствовал интерес публики и получил новые предложения. Именно поэтому он принял решение получить актёрское образование. В это время во ВГИК набирал курс Всеволод Шиловский, с которым Иван работал на съёмочной площадке. Однако сначала Шиловский отказал начинающему актеру, аргументировав, что Рудаков был «старый». Но в итоге мастер согласился принять его, с условием, что к нему будут более жесткие требования.
Фильмография и карьерный ростСледующим шагом стал проект «Ванечка», где Рудаков сыграл священника. Для достоверности образа он консультировался у отца Михаила из храма Ильи Муромца при штабе ВДВ, получил благословение на роль и освоил навыки священнослужения, включая крещение в кадре.
Далее последовала мелодрама «Не отрекаются любя», где Иван пошёл на риск и отказался от дублёра в сцене со спецэффектами огня. Ему также удалось проявить вокальные способности: совместно с Александром Домогаровым он записал саундтрек и исполнил в кадре песню «Небо выбрало нас».
В 2016 году актёр сыграл Рамона Кортеса в международной драме «Мата Хари». Рудаков разрабатывал методику «ядра образа»: сначала выделял характерную основу персонажа, а затем добавлял к ней детали — голос, пластику, тембр, темп речи. По его словам, направить артиста в нужную сторону всегда помогал режиссёр.
В 2020 году в фильмографии появилась совместная работа с отцом — детектив «Окна на бульвар». Алексей Рудаков занял режиссёрское кресло, а Иван сыграл Сёму Клепакова.
Последним крупным проектом до болезни стал сериал «Медиум» (2021), где в одном актёрском ансамбле с ним работали Мария Порошина, Павел Трубинер и Сергей Степанченко. Рудаков исполнил роль майора Данилова — одного из центральных персонажей. Актёр отмечал, что мама-режиссёр была к нему строже, чем к коллегам.
«И если так случается, что канал принимает решение в мою пользу, то мама дерет с меня семь шкур, то есть спрос двойной, получаю по шапке, даже если ничего не происходит», — рассказал актер.Продолжение истории — «Анна медиум» — вышло уже после его смерти, в 2024 году, как и исторический сериал «Янычар».
Борьба с зависимостьюВ молодости Иван оказался в круговороте вредных привычек. В 26 лет он перенёс крайне тяжёлое состояние и оказался на грани жизни и смерти. Именно эта точка стала для него решающей: он отказался от наркотиков и алкоголя, прекратил ночную жизнь и полностью погрузился в спорт, несмотря на медицинские предупреждения.
«В своё время злоупотреблял наркотиками и алкоголем, много тусил и вёл разгульный образ жизни. В какой-то момент начал понимать, что теряю ориентиры, внутреннюю силу, семью, друзей. И принял твёрдое решение остановиться», — делился Иван.
Спорт в жизни Ивана РудаковаНезадолго до своей смерти актёр открыто рассказал о том, что долгие годы совмещал съёмки, театральные проекты и нездоровые увлечения. Организм не выдержал: прямо на мероприятии Рудаков потерял сознание. После экстренной госпитализации врачи диагностировали перенапряжение сердечной мышцы и предупредили о серьёзном риске для жизни. Медики настоятельно запретили какие-либо физические нагрузки.
Несколько месяцев актёр пытался смириться с медицинским вердиктом. Однако затем решил нарушить запрет и начал бегать по утрам: сначала по две минуты, затем по пять, постепенно увеличивая темп. Вопреки ожиданиям, состояние Рудакова стало улучшаться. Воодушевлённый результатом, он подключил фитнес, плавание и тяжёлую атлетику. Тренировки укрепили мышцы, повысили выносливость и стали источником вдохновения.
В этот период актер вспомнил о знакомстве с тренером Алексеем Поповым. Совместно они запустили реалити-проект «Мой бой», в котором Рудаков в течение полугода готовился к поединку. На ринге он встретился с профессиональным бойцом и одержал победу, чем поразил зрителей и наставников.
Экстремальная подготовка и спортивная форма позволяли Ивану выполнять в кино самые сложные трюки без дублёров. Он самостоятельно прыгал с парашютом, снимался в сценах с огнём и выполнял элементы, требующие высокой координации.
«Люблю экстремальные вещи. Раньше гонял на мотоцикле, был период, когда прыгал на параплане, нырял с аквалангом, играл в пейнтбол. Часто добавляю какие-то новые вещи. Открыл для себя даже кайтсёрфинг. Но жаль, что рядом нет моря и ветров. Будет возможность оказаться в тёплых краях, обязательно продолжу этим заниматься», — говорил он в одном из интервью.
Опасные сцены на съёмкахВо время работы над мелодрамой «Не отрекаются любя» актёр едва не пострадал: горящая ткань попала ему на голову, что могло обернуться трагедией. Но именно эта бесстрашность, спортивный азарт и харизма сделали его заметным для режиссёров и открыли дорогу к роли байкера Поршня в популярном сериале «Кухня». Образ оказался столь ярким, что обеспечил Рудакову широкую узнаваемость.
После участия в смешанных единоборствах актёр прошёл очередное медицинское обследование. Результаты ошеломили врачей: показатели здоровья пришли в норму, медики признали улучшение неожиданным и труднообъяснимым.
Личная жизнь Ивана Рудакова: брак с Лаурой КеосаянЛичная жизнь Ивана Рудакова была не менее насыщенной, чем творческая. Со своей будущей супругой — актрисой Лаурой Кеосаян — он познакомился на съёмках картины «Цыганочка с выходом». По сюжету герой Рудакова пытался завоевать сердце персонажа Лауры, однако в жизни симпатия возникла далеко не сразу. Но уже во время съёмок в Калуге артисты присмотрелись друг к другу внимательнее, и отношения начали развиваться стремительно.
Вернувшись в Москву, пара поженилась. Первые годы семейной жизни были счастливыми. На съёмках сериала «Склифосовский» Лаура узнала о беременности. Радостную новость супруги восприняли как долгожданное событие и готовились к пополнению. Девочка родилась здоровой, её назвали Серафимой.
«С самого появления Серафимы у меня открылся новый навык — отцовство. Когда отец переходит из разряда надсмотрщика и становится другом, это невероятное ощущение. Я чувствую, что она собирается сделать, о чём думает... Поэтому у нас сам собой появился "переговорный язык". Конечно, она что-то просит, делает это по-женски, строит глазки. Но знает, что для того, чтобы что-то получить, ей нужно что-то сделать в ответ. Это работает по принципу «ты мне, а я тебе», — делился Рудаков.Позднее супруги расстались, однако сумели сохранить тёплое общение и уважение. Серафима осталась важнейшей частью жизни актёра. Сам он называл себя «воскресным папой»: проводил выходные с дочерью, гулял, показывал ей Москву и делился моментами в соцсетях.
Болезнь, осложнения и смерть Ивана РудаковаНесмотря на спортивную форму и выносливость, в середине лета 2021 года Иван Рудаков заболел. Первые симптомы напоминали обычную простуду, затем последовали потеря обоняния и проблемы с дыханием. Позже появились перебои в работе сердца.
Коллега Рудакова, актриса Наталья Суркова, вспоминала, что во время съёмок второго сезона «Медиума» состояние Ивана ухудшалось: ему вызывали скорую помощь, но вечером он всё равно возвращался на площадку, считая своё недомогание временным.
Состояние ухудшалось стремительно. Актёра госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ, однако усилия врачей не помогли. 16 января 2022 года Ивана Рудакова не стало. Ему было 43 года. Официальной причиной смерти назвали коронавирусную инфекцию и тяжёлые осложнения. В фильмографии артиста на тот момент значилось 44 проекта.
«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить!», — сказали родители актера.Иван Алексеевич Рудаков похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.