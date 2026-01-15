Певица Максим готова на скидку ради ветеранов: 4 миллиона и доширак вместо изысков
Певица Максим, известная своими хитами, согласилась снизить гонорар до 4 миллионов рублей за 45 минут выступления в честь Дня защитника Отечества. Это решение стало неожиданным для многих поклонников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Базовый гонорар уменьшили на полмиллиона. Если выступление пройдет за границей, сумма увеличится на 2 миллиона. В райдере певицы указаны требования к перелету бизнес-классом и размещению в пятизвёздочном отеле. Для команды из 12 человек предусмотрены эконом-классы. Интересно, что в меню фигурируют дошираки, овощные и мясные нарезки, а также банка варенья.
Гримерка должна иметь вай-фай с названием «Максим». Алкоголь не допускается, а кальяны после выступления под запретом. Тост за защитников Отечества возможен, но только с водой в бокале.
Певица Максим (МакSим), ранее выступавшая как Maxi-M, — российская исполнительница, автор текстов и продюсер. Творчество артистки стало ярким образцом поп-музыки нулевых. Нежные романтические баллады о любви покорили сердца миллионов.
