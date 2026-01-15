Певица Максим готова на скидку ради ветеранов: 4 миллиона и доширак вместо изысков

15 января 2026, 08:39

Певица Максим снизила стоимость райдера к 23 февраля ради ветеранов

МакSим (Фото: Риа Новости/Кирилл Зыков)

Певица Максим, известная своими хитами, согласилась снизить гонорар до 4 миллионов рублей за 45 минут выступления в честь Дня защитника Отечества. Это решение стало неожиданным для многих поклонников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.