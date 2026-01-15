Жизнь в старинном посёлке в Сибири, социофобия и роман с тарологом: как живет звезда «Аутсорса» Василий Бриченко?
Российский актёр театра и кино Василий Бриченко — выпускник Школы-студии МХАТ, известный зрителю благодаря ролям в проектах «Ищейка», «Цветы зла», «Регби», «Аутсорс» и другим. 16 января артист отмечает 34-летие. Как складывалась его карьера и что известно о личной жизни, — в материале «Радио 1».
Биография Василия Бриченко: ранние годы и выбор профессииБриченко появился на свет 16 января 1992 года в старинном поселке Кутулик Иркутской области, расположенном почти в двухстах километрах северо-западнее регионального центра. Семья будущего артиста была далека от творческих профессий, хотя сам мальчик рано начал проявлять заметные творческие способности. Известно, что мама будущего артиста работала учительницей начальных классов, а отец — в охране воинской части.
До шестнадцати лет Василий жил в родном поселке, после чего поступил в физико-математическое отделение лицея-интерната в Иркутске. Именно там возник устойчивый интерес к сцене: он участвовал в театральном кружке, выходил на сцену в постановках и неоднократно одерживал победы на конкурсах чтецов.
Образование в МХАТ и первые работыОкончив лицей, уроженец Иркутской области поступил в Школу-студию МХАТ на курс заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого и декана актерского факультета Сергея Земцова. Диплом он получил в 2014 году — к этому моменту уже имея опыт съемок в кино.
«В Москве можно быть любым — и никто не осудит. Мы с друзьями шутили, что если голым пройти по улице, никто даже не обернется. Сложнее всего было привыкнуть к бешеному темпу. Когда приезжаю в Сибирь, ощущаю, как там течет жизнь — спокойно, размеренно. Можно за двадцать минут успеть полгорода объехать. В Москве все иначе», — рассказал Василий.Бриченко поделился, что первое время в столице был закрытым и суровым. В ВУЗе его однажды назвали «сибирским волчонком», так как он часто сидел хмурый и ни с кем не общался. Однако позже, по словам актера, он стал более открытым и привык к московской суете.
Еще в студенческие годы Бриченко пробовал себя в самых разных амплуа. В дипломных спектаклях ему довелось сыграть судью Аммоса Федоровича Ляпкина-Тяпкина в гоголевском «Ревизоре», Ваську Пепла в «На дне» Максима Горького, а также Хови Ньюсома и Джо Стоддарда в удостоенной Пулитцера пьесе «Наш городок» Торнтона Уайлдера.
Семь лет в труппе Театра Олега ТабаковаПосле выпуска Бриченко приняли в Московский театр Олега Табакова, где он провел семь лет и сформировался как характерный артист с яркой партнерской подачей. В его репертуаре оказались как классические роли, так и современные.
Среди наиболее заметных — Голутвин в комедии «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского, Держиморда в «Ревизоре», крестьянин Ален в мольеровской «Школе жен». Образы приковывали внимание внутренней энергетикой и выразительным обаянием исполнителя.
Летом 2021 года артист объявил о завершении сотрудничества с труппой, подчеркнув, что расставание прошло без конфликтов и негативных эмоций. Он назвал театр «домом» и поблагодарил коллег, а дальнейший этап своей карьеры определил как «чистый лист» и пространство для профессионального роста.
Сотрудничество с независимыми театрами и сценамиПокинув постоянную труппу, Бриченко стал приглашенным актёром в нескольких столичных площадках, включая «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, Центр имени Всеволода Мейерхольда и арт-кластер «Винзавод».
Среди заметных театральных работ — образ Перформера в спектакле «МАшина Мюллер», основанном на пьесах немецкого драматурга Хайнера Мюллера «Квартет» и «Гамлет-машина», а также роль юнкера в «Белой гвардии» Михаила Булгакова.
Кинокарьера Василия Бриченко и известные ролиПараллельно с театром Бриченко активно продвигался в кино. Первую заметную роль он получил в детективном проекте «Цветы зла» режиссёра Анны Легчиловой, где сыграл Сергея Терентьева и работал на площадке со Светланой Антоновой, Дмитрием Ульяновым, Александром Устюговым и Сергеем Чирковым. Этот дебют привлёк внимание к молодому артисту и позволил ему закрепиться в индустрии.
В дальнейшем Бриченко появился в проектах «Ищейка», «Выжить после», «Последний из Магикян» и других сериалах. Высокие оценки критиков и зрителей вызвала его работа в драмеди «Измены», где он сыграл молодую версию персонажа Кирилла Кяро, работая в кадре вместе с Еленой Лядовой, Глафирой Тархановой, Евгением Стычкиным и Михаилом Трухиным. Успешной оказалась и роль ухажера героини Дианы Пожарской в мелодраме «На краю».
Главная роль к Бриченко пришла в 2019 году в романтической комедии «Трудности выживания» Евгения Торреса. Партнёршей актёра стала Елизавета Кононова, а среди других исполнителей были Ян Цапник, Анна Ардова и Надежда Сысоева.
После этой картины артист стал чаще получать приглашения на ведущие роли — преимущественно в романтическом амплуа, где сразу привлек внимание поклонниц мелодрам.
Проекты 2023–2024 годов
В 2023 году в эфир вышли сразу несколько телевизионных проектов с участием Бриченко. В детективно-комедийных «Борщах» он исполнил роль старшего лейтенанта полиции Андрея Лескова, а в мелодраме «8 лет в ожидании любви» его партнёрами стали Анна Леванова и Владимир Андриянов. В комедии «Н + Н» артист снялся вместе с Марией Козаковой, а в фильме «Соловейка» — с Антониной Дивиной.
Следующий год оказался не менее насыщенным. В конце марта 2024-го на телеканале «Домашний» состоялась премьера мелодрамы «Сколько стоит любовь» режиссёра Руслана Бальтцера, где в кадре с Бриченко появились Евдокия Юшкевич, Эрика Булатая и Анастасия Кравченя.
Позднее зрители увидели актера в криминальной драме «Пальцы» с Павлом Кузьминым и Александром Зарядиным, в мистической мелодраме «Танго на осколках» с Юлией Снигирь, а также в детективе «Взгляд русалки», вышедшем на ТВЦ, где его партнершей стала Валерия Платонова.
Личная жизнь актёра Василия БриченкоВасилий Бриченко состоял в серьёзных отношениях с московским фитнес-тренером Ольгой Чащиной, которая нередко появлялась в его социальных сетях.
Сейчас актёр встречается с психологом, тарологом и коучем Ольгой Диановой, позиционирующей себя как проводника на пути к самоидентификации. Пара появляется вместе на светских мероприятиях и премьерах фильмов, где снялся артист. Бриченко считает, что самое главное в отношениях — уметь разговаривать, быть честным и полностью доверять друг другу.
Помимо театра и кино в жизни Бриченко есть место и для питомца: у него живет кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Барни, о котором он заботится с особой теплотой. В соцсетях актёр чаще публикует профессиональные новости, поэтому личные фото появляются там нечасто.
Василий Бриченко сейчас: новые роли и премьерыСегодня актёр продолжает активно строить кинокарьеру и остаётся востребованным благодаря разноплановости и выразительной манере игры. В феврале 2025 года вышла экранизация повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера» под названием «Аутсорс», где вместе с Бриченко снялись Иван Янковский, Данил Стеклов и Эльдар Калимулин.
«К счастью, сейчас есть возможность пробовать разное. Раньше мне часто предлагали роли добрых, открытых парней. А после «Аутсорса», где я сыграл антагониста Вадика, что-то изменилось – или я сам, или отношение ко мне в индустрии. Меня стали чаще звать на роли злодеев», — отметил он.Весной на телеканале «Россия-1» состоялась премьера мелодрамы «Начнем все снова». В картине артист исполнил роль персонажа, вызывающего романтические чувства главной героини, но скрывающего истинную сущность своего характера.
Кроме того, Василий Бриченко принял участие в съемках сериала «Только Насти не хватало», в котором сыграл роль Сергея Шекерева. Премьера сериала состоялась 29 мая 2025 года на телеканале «Dомашний».