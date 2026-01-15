Жизнь в старинном посёлке в Сибири, социофобия и роман с тарологом: как живет звезда «Аутсорса» Василий Бриченко?

15 января 2026, 14:53

Василий Бриченко (фото: Instagram* / brich.vsl)

Российский актёр театра и кино Василий Бриченко — выпускник Школы-студии МХАТ, известный зрителю благодаря ролям в проектах «Ищейка», «Цветы зла», «Регби», «Аутсорс» и другим. 16 января артист отмечает 34-летие. Как складывалась его карьера и что известно о личной жизни, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Василия Бриченко: ранние годы и выбор профессии Образование в МХАТ и первые работы Семь лет в труппе Театра Олега Табакова Сотрудничество с независимыми театрами и сценами Кинокарьера Василия Бриченко и известные роли Личная жизнь актёра Василия Бриченко Василий Бриченко сейчас: новые роли и премьеры

Биография Василия Бриченко: ранние годы и выбор профессии

Василий Бриченко с сестрой (фото: Instagram* / brich.vsl)

Образование в МХАТ и первые работы

«В Москве можно быть любым — и никто не осудит. Мы с друзьями шутили, что если голым пройти по улице, никто даже не обернется. Сложнее всего было привыкнуть к бешеному темпу. Когда приезжаю в Сибирь, ощущаю, как там течет жизнь — спокойно, размеренно. Можно за двадцать минут успеть полгорода объехать. В Москве все иначе», — рассказал Василий.

Семь лет в труппе Театра Олега Табакова

Василий Бриченко (фото: Instagram* / brich.vsl)

Сотрудничество с независимыми театрами и сценами

Кинокарьера Василия Бриченко и известные роли

Василий Бриченко (фото: Instagram* / brich.vsl)

Проекты 2023–2024 годов

Личная жизнь актёра Василия Бриченко

Василий Бриченко и Ольга Дианова (фото: Instagram* / brich.vsl)

Василий Бриченко сейчас: новые роли и премьеры

«К счастью, сейчас есть возможность пробовать разное. Раньше мне часто предлагали роли добрых, открытых парней. А после «Аутсорса», где я сыграл антагониста Вадика, что-то изменилось – или я сам, или отношение ко мне в индустрии. Меня стали чаще звать на роли злодеев», — отметил он.