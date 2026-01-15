Продюсер Пригожин пожурил Долину после скандала с квартирой
Популярная певица Лариса Долина оказалась в центре скандала. Суд принял решение о ее выселении из квартиры в Хамовниках. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что известные личности должны следовать законам.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что звездность не дает права на неприкосновенность. Он считает, что публичные фигуры должны служить примером для общества. Если знаменитости игнорируют законы, это может создать неправильное представление у людей.
Продюсер выразил уважение к Долиной, но напомнил о важности соблюдения решений суда. Чистота в вопросах закона имеет особое значение для тех, кто находится на виду у публики.
Напомним, что в 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру за 112 миллионов рублей предпринимательнице Полине Лурье. Однако позже певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые долгое время манипулировали ею, в результате чего она не только продала свою недвижимость, но и передала злоумышленникам всю полученную сумму. Суд признал сделку недействительной и встал на сторону артистки. В итоге добросовестная покупательница Лурье осталась и без денег, и без жилья. Этот аспект ситуации вызвал широкий общественный резонанс.
В конце 2025 года ВС РФ отменил решения трех инстанций по делу о продаже квартиры в Хамовниках. Долина обещала освободить жилье в начале 2026 года, однако на подписание акта приема-передачи не явилась. Теперь вопросом принудительного выселения занимаются судебные приставы.
