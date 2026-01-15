Продюсер Пригожин пожурил Долину после скандала с квартирой

15 января 2026, 15:56

Продюсер Пригожин: известность Долиной не дает права не исполнять решение суда

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Популярная певица Лариса Долина оказалась в центре скандала. Суд принял решение о ее выселении из квартиры в Хамовниках. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что известные личности должны следовать законам.