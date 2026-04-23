Достижения.рф

Брачная ночь с Губерниевым, скандал с Бузовой и тайная свадьба: где сейчас дочь дипломата Юлианна Караулова?

Юлианна Караулова

Певица, телеведущая Юлианна Караулова 24 апреля отмечает 37-й день рождения. О ее карьерном пути и личной жизни расскажет «Радио 1».



Биография и карьера Юлианны Карауловой

Караулова — дочь дипломата МИД России Юрия Караулова. Благодаря отцу она семь лет жила в Болгарии и действительно владеет болгарским. В школе она изучала английский и французский, а в гуманитарном классе — основы латыни. Вопрос «говорит ли она на пяти языках?» — скорее красивая формулировка, чем полный факт.

Первый крупный успех пришёл в 2003-м, когда Юлианна выиграла конкурс «Лицо года» журнала YES! (тогда же распространились слухи о помощи отца). В 2004-м она попробовала силы на «Фабрике звёзд-5»: Караулова признаёт, что папа пропустил её мимо очереди, но не за деньги, а благодаря своей наглости и связям. Далее были короткие участия в группах «Нэцке» и 5sta Family, пока в 2015-м она не начала сольную карьеру.

Сингл «Ты не такой», презентованный ещё в составе 5sta Family, остался визитной карточкой: с тех пор её треки регулярно попадают в годовые чарты. В 2017-м Юлианну вместе со Стасом Пьехой включили в базу украинского сайта «Миротворец»** за выступления в Крыму — случай не повлиял на её настрой: она не боится ни онлайн‑преследования, ни критики.

Юлианна Караулова

Брачная ночь с Губерниевым

В 2016-м Юлианна получила предложение руки и сердца от саунд‑продюсера Андрея Чёрного (свадьбу отмечали тайно).

«Мы расписались, я вечером улетела на гастроли. И так получилась, что рядом со мной на гастролях сидел Дмитрий Губерниев. И я провела с ним свою первую брачную ночь. Мы выпили шампанского, он подарил мне свой CD-альбом, всё было прекрасно», — рассказывала Юлианна в ток-шоу.
В 2021-м у пары родился сын Александр. Примечательно, что беременность артистки долгое время ставили под сомнение.

Скандал с Бузовой

Караулова неоднократно оказывалась в центре скандалов: так, в 2018-м на премии RU.TV она прервала Ольгу Бузову и была обвинена в хамстве.

«Да, я её перебила. Безусловно, перебивать некрасиво. Оля действительно говорила очень долгую речь, и в этой своей речи, честно говоря, она обесценила всех, кто выходил до этого на сцену, потому что она сказала, что вот, наконец-то вышла настоящая звезда, а не вот это вот всё. В этот момент Фадеев встал и вышел из зала».

Юлианна Караулова

Заменив Дмитрия Диброва в шоу «Кто хочет стать миллионером?» Юлианну обвиняли в несоответствии формата. Критики отмечали, что она «не самая интеллектуальная ведущая». Однако у неё есть верные поклонники, которые публикуют в её день рождения трогательные поздравления.

Юлианна Караулова сегодня

Сегодня артистка продолжает заниматься музыкальной деятельностью. В марте 2025 года она представила песню «Перекати-поле».

В том году вышли её синглы «Дельфины», «Сто сердец», «Газировка» и другие.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Признан экстремистским на территории РФ
Дарья Филинова

Что думаешь?

0 2 0 0 0 0