Оксана Самойлова бурно отреагировала на роман Седоковой и Джигана
Самойлова: Седокова нравилась Джигану еще с 2012 года
Певица Анна Седокова нравилась рэперу Джигану (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) со времен их совместного трека «Холодное сердце», выпущенного в 2012 году. Об этом 5-tv.ru сообщила блогер Оксана Самойлова на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.
Многодетная мама бурно отреагировала на новость о том, что Джиган часто звонит Седоковой. Она подчеркнула, что не испытывает ревности к бывшему мужу из-за Анны, которая всегда привлекала внимание мужчин своей красотой.
«Звонит ей? Черт возьми! Да нет, я не знаю, на самом деле. Аня ему нравилась со времен "Холодного сердца". <…> Нет (не ревную. — Прим. ред.). Аня тогда всем нравилась, она и сейчас всем нравится, она классная», — пояснила Оксана.
Модель опровергла слухи о романе между певицей и рэпером. По её словам, Седокова не давала повода для таких разговоров, а их связь — лишь домыслы. Самойлова добавила, что если их дружба вдруг перерастёт в романтические отношения, она будет этому только рада.
Ранее Джиган утверждал, что после развода с Оксаной не поддерживает никаких романтических связей и пока не готов к новым отношениям.