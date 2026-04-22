Скончался звезда «Аферы по-голливудски» Патрик Малдун
В возрасте 57 лет скоропостижно скончался американский актёр Патрик Малдун, известный по фильмам «Звёздный десант» и «Афера по‑голливудски».
Как сообщает Deadline, артист ушёл из жизни 19 апреля из‑за сердечного приступа. Родных и близких Малдуна, который в кругу семьи носил прозвище Бобо, глубоко потрясла его ранняя кончина.
«Наш Бобо был невероятно щедрым — в своей поэзии, юморе и обаянии. Он любил и животных, и людей, дарил незабываемые объятия и обладал редким умением давать другим ощущение безопасности и того, что они важны», — говорится в заявлении семьи актёра.
Последний раз Патрика видели на публике в марте — он посетил церемонию вручения премии «Сатурн». Тогда мужчина выглядел прекрасно и не жаловался на здоровье.
Патрик Малдун родился 27 сентября 1968 года в Лос‑Анджелесе. Его карьера началась в 1991 году с постоянной роли в сериале «Спасённые звонком». Позже он сыграл Остина Рида в мыльной опере «Дни нашей жизни» и Ричарда Харта в «Мелроуз Плейс». Широкую известность актёру принесла роль Зандера Баркалоу в культовой фантастической ленте «Звёздный десант». Среди других его работ — «Смертельное преследование», «Бойфренд на Рождество», «Робопёс», «Лохматый патруль», «Сокровища Тома Сойера» и «Афера по‑голливудски».