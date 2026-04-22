Скончался звезда «Аферы по-голливудски» Патрик Малдун

22 апреля 2026, 20:43

Deadline: Актер Патрик Малдун умер в 57 лет

Патрик Малдун (Фото: Кадр из фильма «Команда особого назначения» (2000))

В возрасте 57 лет скоропостижно скончался американский актёр Патрик Малдун, известный по фильмам «Звёздный десант» и «Афера по‑голливудски».





Как сообщает Deadline, артист ушёл из жизни 19 апреля из‑за сердечного приступа. Родных и близких Малдуна, который в кругу семьи носил прозвище Бобо, глубоко потрясла его ранняя кончина.





«Наш Бобо был невероятно щедрым — в своей поэзии, юморе и обаянии. Он любил и животных, и людей, дарил незабываемые объятия и обладал редким умением давать другим ощущение безопасности и того, что они важны», — говорится в заявлении семьи актёра.



