«Он был сам не свой»: продюсер раскрыл ужасающие детали о смерти певца Кунгурова

22 апреля 2026, 20:10

ОСН: Продюсер Дворцов раскрыл ужасающие детали о смерти певца Евгения Кунгурова

Известный продюсер Сергей Дворцов заявил журналистам, что певца Евгения Кунгурова могли довести до суицида.





По словам Дворцова, трагедия, произошедшая 8 апреля 2024 года, стала тяжелым ударом для близких артиста. Продюсер отметил, что 40-летний Кунгуров всегда был открытым и жизнерадостным человеком, и его поступок кажется друзьям нехарактерным.





«Он был сам не свой. Очень многие думают, что именно последняя супруга довела Женю до самоубийства: сообщениями, вымогательством денежных средств, ревностью», — цитирует собеседника Общественная Служба Новостей.