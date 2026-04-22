«Он был сам не свой»: продюсер раскрыл ужасающие детали о смерти певца Кунгурова
Известный продюсер Сергей Дворцов заявил журналистам, что певца Евгения Кунгурова могли довести до суицида.
По словам Дворцова, трагедия, произошедшая 8 апреля 2024 года, стала тяжелым ударом для близких артиста. Продюсер отметил, что 40-летний Кунгуров всегда был открытым и жизнерадостным человеком, и его поступок кажется друзьям нехарактерным.
«Он был сам не свой. Очень многие думают, что именно последняя супруга довела Женю до самоубийства: сообщениями, вымогательством денежных средств, ревностью», — цитирует собеседника Общественная Служба Новостей.
Дворцов подчеркнул, что у Кунгурова были большие творческие планы, включая запись второго альбома и гастроли, и выразил соболезнования отцу артиста, который продолжает добиваться расследования обстоятельств гибели сына.