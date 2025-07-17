17 июля 2025, 13:49

Полина Диброва (Фото: Instagram*, @polinadibrova)

Жена телеведущего и шоумена Дмитрия Диброва Полина смогла стать не только хранительницей домашнего очага, подарившей супругу трёх сыновей, но и настоящей бизнесвумен — девушка основала элитный женский клуб. Всего одна поездка в Москву на конкурс красоты изменила жизнь Полины Наградовой, ведь тогда она повстречала Диброва. Супруги вместе уже 16 лет, счастливы в браке, однако ходят слухи, что сейчас в их семье не так всё гладко. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Судьбоносная встреча и свадьба Муж, отец, наставник Как сейчас живёт семья Дибровых

Судьбоносная встреча и свадьба

Полина и Дмитрий Дибровы с сыновьями (Фото: Instagram*, @polinadibrova)

«Мы расставались. Он потом женился, позже мы сошлись… В тот момент, когда мы опять сошлись, об этом никто не знал. Ну, кроме двух моих подруг. Я помню, мы тогда встретились с Димой и приняли решение, что он разводится, и мы женимся», — поделилась семейной тайной Полина в прошлом году на одном из YouTube-каналов.

Муж, отец, наставник

«<…> Я для него стала как дочь, а он для меня стал в некоем смысле отцом. Именно потому, что показывал мне эту жизнь с той стороны, которую я никогда не видела», — рассказала супруга Диброва в одном из шоу.

Полина Диброва с сывновьями (Фото: Instagram*, @polinadibrova)

Как сейчас живёт семья Дибровых

Полина Диброва (Фото: Instagram*, @polinadibrova)



«Вот так жизнь складывается. Она постоянно преподносит какие-то сюрпризы. Но я как всегда благодарна за опыт. Честно говоря, я поняла, что всё происходит именно тогда, когда должно происходить. И нужно быть готовым к разным сюрпризам», — рассуждала жена телеведущего.