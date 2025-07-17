Брак Дмитрия Диброва с ровесницей своей дочери трещит по швам? Какую правду скрывает супруга шоумена Полина
Жена телеведущего и шоумена Дмитрия Диброва Полина смогла стать не только хранительницей домашнего очага, подарившей супругу трёх сыновей, но и настоящей бизнесвумен — девушка основала элитный женский клуб. Всего одна поездка в Москву на конкурс красоты изменила жизнь Полины Наградовой, ведь тогда она повстречала Диброва. Супруги вместе уже 16 лет, счастливы в браке, однако ходят слухи, что сейчас в их семье не так всё гладко. Подробности — в материале «Радио 1».
Судьбоносная встреча и свадьбаДо встречи с Полиной Дмитрий Дибров был уже два раз женат, а после второго развода его часто видели в компании молоденьких девушек. Однажды его пригласили судьей на конкурс красоты Beauty of the body, в котором принимала участие тогда ещё 17-летняя Полина Наградова. После конкурса шоумен отправился на ужин в ресторан, где компанию ему составили Полина и её наставница Елена Степура. В тот момент между телеведущим и моделью пробежала искра.
Они продолжили общаться. Уже в 2008 году Полина познакомила Дмитрия со своими родителями. И тут происходит неожиданное: в марте того же года Дибров сделал предложение другой модели — 23-летней Александре Шевченко.
Союз с Александрой продлился всего десять месяцев. А уже через несколько недель Дибров женился на Полине. Говорят, что брак с Шевченко был местью Полине за то, что она не могла выбрать: Дибров или молодой поклонник. А по другой версии, сам Дмитрий не мог определиться.
«Мы расставались. Он потом женился, позже мы сошлись… В тот момент, когда мы опять сошлись, об этом никто не знал. Ну, кроме двух моих подруг. Я помню, мы тогда встретились с Димой и приняли решение, что он разводится, и мы женимся», — поделилась семейной тайной Полина в прошлом году на одном из YouTube-каналов.
Муж, отец, наставник
В 2009 году Полина и Дмитрий поженились, а уже через год модель подарила мужу первенца Александра. В 2013 году в семье родился сын Фёдор, а через два года — Илья. Дибров как-то откровенно сказал, что в Полине сразу увидел мать своих детей. Одни поклонники были рады за ведущего, другие называли этот союз мезальянсом, напоминая, что Полина — ровесница его дочери Лады. Полина, к слову, не отрицала, что муж стал для неё настоящим наставником и учителем.
«<…> Я для него стала как дочь, а он для меня стал в некоем смысле отцом. Именно потому, что показывал мне эту жизнь с той стороны, которую я никогда не видела», — рассказала супруга Диброва в одном из шоу.Полина охотно выкладывает семейные фотографии в свои соцсети, а также снимки стройной фигуры. Со своими подписчиками Диброва откровенна. Девушка призналась, что в 2022 году она решилась на пластику груди, так как её форма изменилась после родов. А зимой 2025-го рассказывала, как едва не облысела из-за наращивания волос.
Злопыхатели же критикуют Полину за демонстрацию роскошного образа жизни. Диброва и правда много путешествует, устраивает фотосессии на пляжах и показывает красивые вещи. Однако она уверяет, что деньгами не сорит — этому её научил муж. Кроме того, многодетная мама имеет свой бизнес: организовала женский клуб на Рублёвке, куда можно попасть только по рекомендации.
Как сейчас живёт семья Дибровых
После 16 лет брака супруги Дибровы по праву заслужили статус одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Полина не раз отмечала, что главный секрет их отношений — открыто говорить о своих чувствах и тревогах, а не копить недовольство.
Диброва никогда не давала поводов для ревности, заботилась о детях и супруге, хотя Дмитрий предполагал, что молодой жене мог бы приглянуться другой мужчина. В 2020 году телеведущий перенёс инсульт, и этот непростой период ещё больше сблизил пару. Дмитрий отказался от алкоголя и проникся здоровым образом жизни, которого давно придерживается Полина.
Однако, в последние месяцы подписчики заметили, что в семье Дибровых не царит идиллия. Первые тревожные звоночки проявились в апреле, когда Полина написала в своём микроблоге о том, что перед полётом в Индию пережила невероятное потрясение.
«Вот так жизнь складывается. Она постоянно преподносит какие-то сюрпризы. Но я как всегда благодарна за опыт. Честно говоря, я поняла, что всё происходит именно тогда, когда должно происходить. И нужно быть готовым к разным сюрпризам», — рассуждала жена телеведущего.Хотя Полина так и не дала никаких пояснений, многие тут же заподозрили неладное. Если посмотреть блог Дибровой сейчас, то можно увидеть редкие фото с мужем. В основном Полина публикует снимки, сделанные во время путешествий и сбора членов её клуба. Поклонники надеются, что влюблённые просто заняты личными делами и вскоре поделятся семейными фотографиями.