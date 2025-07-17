Рэпер Элджей замечен за рулем гоночного автомобиля за 75 млн рублей
Super: Элджей замечен за рулем гоночного автомобиля за 75 млн рублей
Рэпер Элджей обзавелся собственным гоночным авто. Об этом сообщает Super.
Недавно музыканту исполнился 31 год. Вероятно, такой подарок решил преподнести себе Алексей Узенюк на день рождения.
Стоимость авто — примерно 75 млн рублей. Рэпера заметили в центре Москвы на болиде «Формулы-1» с двигателем в 1000 лошадиных сил.
Ранее Элджей анонсировал съемки полнометражного фильма о своей жизни. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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