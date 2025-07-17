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Рэпер Элджей замечен за рулем гоночного автомобиля за 75 млн рублей

Super: Элджей замечен за рулем гоночного автомобиля за 75 млн рублей
Элджей/ Алексей Узенюк (Фото: Инстаграм* @sayonaraboy)

Рэпер Элджей обзавелся собственным гоночным авто. Об этом сообщает Super.



Недавно музыканту исполнился 31 год. Вероятно, такой подарок решил преподнести себе Алексей Узенюк на день рождения.

Стоимость авто — примерно 75 млн рублей. Рэпера заметили в центре Москвы на болиде «Формулы-1» с двигателем в 1000 лошадиных сил.

Ранее Элджей анонсировал съемки полнометражного фильма о своей жизни. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Екатерина Коршунова

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