Репер Natan пожаловался на невоспитанных соседей
Рэпер Natan в соцсетях выразил возмущение поведением своих соседей. Он написал, что часто сталкивается с ними, заходя в лифт или просто встречаясь в подъезде, но в ответ на его «здравствуйте» они не отвечают, а «стоят как истуканы».
Он также заявил, что намерен «бороться» с этой проблемой.
«Ну че ты язык та прячешь? Не стой, как истукан! Понятно, что первому поздороваться западло, ну ответь. Зубки покажи свои, звук издай», — возмутился рэпер.Напомним, Natan заступился за Ирину Дубцову после скандала в шоу «Сокровища императора». Рэпер поддержал свою напарницу, несмотря на их ссору.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.