Репер Natan пожаловался на невоспитанных соседей

17 июля 2025, 12:21

Алишер Мирзохонов (Фото: Instagram* @natan_official)

Рэпер Natan в соцсетях выразил возмущение поведением своих соседей. Он написал, что часто сталкивается с ними, заходя в лифт или просто встречаясь в подъезде, но в ответ на его «здравствуйте» они не отвечают, а «стоят как истуканы».





Он также заявил, что намерен «бороться» с этой проблемой.





«Ну че ты язык та прячешь? Не стой, как истукан! Понятно, что первому поздороваться западло, ну ответь. Зубки покажи свои, звук издай», — возмутился рэпер.