29 октября 2025, 11:59

Фото: РИА Новости/Александр Макаров

Александр Кузьмин ушел из жизни 24 марта. Он был младшим братом известного певца Владимира Кузьмина. Многие задавались вопросом, почему он не пришел попрощаться. В последние годы между братьями были напряженные отношения, что могло повлиять на его решение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Остановка сердца Как прошло прощание с Кузьминым

Остановка сердца

Наталья Кузьмина (Фото: ВКонтакте @hotpattaya)

«Может, он не смог уколоть себе инсулин. Может, у него случился приступ», — сказала она.

«На головные боли он не жаловался, как-то резко все. То ли отравили, то ли я не знаю. Мне много разных людей сказали, что этанолом отравили. Нашел какого-то собутыльника, с ним выпил, и отравили», — высказал свою версию Василий.

Александр Кузьмин (Фото: ВКонтакте @hotpattaya)



Как прошло прощание с Кузьминым

«Папочка, прости меня, пожалуйста. Я тебя очень любил», — сказал Василий у гроба.

Александр Кузьмин (Фото: ВКонтакте @hotpattaya)



