Брак с американкой, проблемы с алкоголем, отношения с Орбакайте: от чего умер экс-участник группы «Динамик» Александр Кузьмин?
Александр Кузьмин ушел из жизни 24 марта. Он был младшим братом известного певца Владимира Кузьмина. Многие задавались вопросом, почему он не пришел попрощаться. В последние годы между братьями были напряженные отношения, что могло повлиять на его решение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Остановка сердцаАлександр Кузьмин скончался 24 марта в возрасте 63 лет. Ему стало плохо на остановке «Волна» в Адлере, прохожие вызвали скорую помощь. В больнице врачи три часа боролись за его жизнь, но, к сожалению, не смогли помочь. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная сахарным диабетом и алкогольным отравлением. Его жена Наталья рассказала, что при нем нашли ампулы с инсулином, но не было шприца, что могло помешать вовремя сделать укол.
«Может, он не смог уколоть себе инсулин. Может, у него случился приступ», — сказала она.
Сын Александра, Василий, полагает, что его отца могли отравить с целью наживы, так как у музыканта пропали телефон и ноутбук.
«На головные боли он не жаловался, как-то резко все. То ли отравили, то ли я не знаю. Мне много разных людей сказали, что этанолом отравили. Нашел какого-то собутыльника, с ним выпил, и отравили», — высказал свою версию Василий.
Он также отметил, что Александр имел проблемы с алкогольной зависимостью.
Как прошло прощание с КузьминымНа прощание с Александром Кузьминым пришли его друзья, коллеги и близкие. Простились с ним все бывшие музыканты группы «Динамик», а также его дети — Василий, Сюзанна и Варя.
«Папочка, прости меня, пожалуйста. Я тебя очень любил», — сказал Василий у гроба.
Вдова Наталья упомянула, что в их семейной жизни были конфликты. Однако его брат Владимир не пришел на церемонию, хотя и оплатил организацию похорон. На поминках его тоже не было. Женщина отметила, что Владимир оказал «большую финансовую помощь, чтобы провести Александра и установить памятник».
Василий рассказал, что брат поддерживал Александра и дал ему деньги на лечение. Интересно, что братья долго не общались, но в январе 2025 они встретились на концерте Владимира и помирились. После траурной церемонии прошли поминки в ресторане «Кобзарь». Кузьмина-младшего кремировали. Сам музыкант когда-то шутил, что не хочет, чтобы его лицо ели червяки.
Детство и юность Александра КузьминаАлександр Кузьмин появился на свет 30 октября 1961 года в Балтийске в семье морского офицера Бориса Григорьевича и учителя иностранных языков Натальи Ивановны. К тому моменту у супругов уже подрастал старший сын Владимир, будущий музыкант, лидер групп «Карнавал» и «Динамик», и дочь Ирина. Из-за работы отца им приходилось часто менять место жительства. Так, семья побывала в разных городах, включая Белоруссию, Прибалтику и Мурманск. С детства Александр увлекался музыкой. Он научился играть на гитаре и фортепиано, подражая старшим брату и сестре. Посещал музыкальную школу и выступал с ансамблем художественной самодеятельности. В старших классах он собрал свою первую группу.
Начало карьерыВ начале 80-х Кузьмин стал выступать на сцене с группой «Динамик». Он использовал псевдоним Александр Телегин, играл на клавишных и бас-гитаре, а также работал звукорежиссером. В конце 80-х он начал писать свои песни, которые позже вошли в альбомы Владимира.
Личные связиВо время романа Владимира Кузьмина с Аллой Пугачевой Александр познакомился с Кристиной Орбакайте. Их связывали общие интересы в музыке и кино, и даже осталась совместная фотография. Александр пытался ухаживать за Кристиной, но она уже увлеклась Владимиром Пресняковым. В 2020-м Кузьмин-младший женился на Наталье Васиной, с которой до этого жил гражданским браком.
СемьяАлександр стал многодетным отцом и у него пятеро детей. В середине 80-х у него родилась старшая дочь Сюзанна, которая сейчас живет рядом со своим дядей. Затем появился сын Василий, а его дочь Варвара живет в Испании и работает моделью. Сын Габриэль, который родился от брака с американкой, стал врачом. Младшая дочь Александра занимается благотворительностью.
Интересные факты
- Борис Кузьмин написал книгу о своих талантливых сыновьях, в которой рассказал о творчестве, биографии и становлении музыкантов в профессии.
- Родители певцов познакомились в годы Великой Отечественной войны, находясь в плену в Германии.
- Псевдоним Телегин появился у Александра благодаря Пугачевой, которая предложила взять фамилию персонажа из романа «Хождение по мукам».
- Александр и Наташа Кузьмины родились в один день.