Медиаменеджер Рудченко: Басков, Дивбров и Малахов могут заменить Урганта на ТВ
Телеведущий Иван Ургант, некогда главный герой новогодних эфиров на Первом канале, уже три года не появляется в эфире. После публикации черного квадрата в соцсетях он фактически исчез из медийного пространства, хотя неоднократно заявлял о намерении вернуться на телевидение.
Теперь шоумен проводит частные мероприятия в духе своей прежней передачи и готовится к новогодним концертам в Дубае и Лимасоле.
Медиаменеджер Павел Рудченко в беседе с «Абзацем» заявил, что Первому каналу не придется искать экстренную замену Урганту — нынешние ведущие справятся с задачей. По его мнению, Николай Басков способен добавить юмора, Дмитрий Дибров — интеллектуальности, а Андрей Малахов — душевности. Такой состав, уверен эксперт, не просто заполнит место Урганта, а даже превзойдет его.
