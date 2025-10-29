Медиаменеджер Рудченко: Басков, Дивбров и Малахов могут заменить Урганта на ТВ

29 октября 2025, 10:23

Иван Ургант (Фото: Instagram*/urgantcom)

Телеведущий Иван Ургант, некогда главный герой новогодних эфиров на Первом канале, уже три года не появляется в эфире. После публикации черного квадрата в соцсетях он фактически исчез из медийного пространства, хотя неоднократно заявлял о намерении вернуться на телевидение.