Пугачева и Галкин* приобрели роскошную виллу в Болгарии за полмиллиона евро
Алла Пугачева и Максим Галкин* могут переехать в Болгарию — там они приобрели виллу в закрытой дачной зоне за 530 тысяч евро (49 миллионов рублей). Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сделка состоялась через посредников, при этом артисты выбирали недвижимость, ориентируясь исключительно на проектную документацию и не посещая объект лично.
Вилла расположена в закрытой дачной зоне на южном склоне Приплаты. Этот район характеризуется высоким уровнем изоляции, частным доступом, круглосуточным видеонаблюдением и контролем. Комплекс состоит из 45 домов, 20 из которых уже практически завершены, но строительство продолжается. Вилла имеет площадь около 230 м² и двор размером 220 м². До столицы можно добраться за десять минут на автомобиле. Высокий забор обеспечивает дополнительную приватность и предотвращает возможность посторонних наблюдать за жизнью семьи.
Для оформления сделки звёздная пара зарегистрировала компанию в Болгарии. Дом будет оформлен на физическое лицо, а земля — на юридическое лицо. Примечательно, что местные власти потребовали предоставить официальные доказательства законности средств, включая налоговые декларации и информацию о продаже имущества.
Уточняется, Пугачева и Максим Галкин* не планируют посещать новое владение до марта 2026 года, продолжая проживать на Кипре.
Читайте также: **Запрещен в РФ