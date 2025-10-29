Пугачева и Галкин* приобрели роскошную виллу в Болгарии за полмиллиона евро

29 октября 2025, 08:13

Пугачева и Галкин* купили виллу в Болгарии за €530 тысяч и могут туда переехать

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Алла Пугачева и Максим Галкин* могут переехать в Болгарию — там они приобрели виллу в закрытой дачной зоне за 530 тысяч евро (49 миллионов рублей). Об этом пишет Telegram-канал Mash.