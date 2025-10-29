Маликов считает, что сгенерированная музыка может быть только фоновой

29 октября 2025, 07:13

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Народный артист России Дмитрий Маликов высказал мнение о музыкальных произведениях, созданных искусственным интеллектом. По его словам, такие композиции могут звучать красиво, но не обладают эмоциональной глубиной, пишет ТАСС.





Маликов отметил, что современные технологии позволяют создавать музыку на основе заданных данных и имен известных композиторов. Однако, по его мнению, алгоритмы не способны передать чувства и спонтанность, которые присущи человеческому творчеству. Артист считает, что именно в «божественной ошибке» заключается душа искусства. Он выразил надежду продолжать писать музыку самостоятельно и не полагаться на помощь ИИ.





«Надеюсь, хватит времени, чтобы создавать произведения без подсказок технологий», — добавил Маликов.