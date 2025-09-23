Брак с молоденькой и «алкогольные путешествия»: что на самом деле погубило Ивана Краско
Недавно мир простился с известным актером Иваном Краско, который скончался 9 августа из-за осложнений после четвертого инсульта и борьбы с раком желудка. В материале «Радио 1» расскажем о его последней жене Наталье Шевель, а также о детстве и фильмах звезды.
Детские годы Ивана КраскоБудущий актёр Иван Краско появился на свет 23 сентября 1930 года в небольшой деревне Вартемяги Ленинградской области. Уже в пять лет мальчик осиротел и оказался на руках бабушки, позже его удочерил дядя, вернувшись с Великой Отечественной войны. Жизнь маленького Вани прошла в условиях нищеты и голода.
Начало военной карьерыВ юности Краско выбрал профессию военного моряка. В 1953 году, окончив Военно-Морское училище с отличием, он начал служить офицером-артиллеристом на борту десантного судна Дунайской флотилии. Быстро продвинувшись по карьерной лестнице, Иван стал командиром корабля, но вскоре вынужден был уйти в отставку из-за сокращения флота.
От военных дорог к искусствуУже будучи военным лейтенантом, Краско почувствовал тягу к искусству. Учёба на вечернем отделении филологического факультета Ленинградского госуниверситета подтолкнула его окончательно выбрать новую дорогу. Спустя три года парень поступил в театральный институт.
Первые шаги в театре и кино Ивана КраскоПосле выпуска из театрального училища в конце 50-х годов Краско вступил в труппу БДТ, возглавляемого великим режиссёром Георгием Товстоноговым. Дебютировал в кино он в фильме «Балтийское небо», вышедшем в 1961 году. Широкая известность пришла к нему благодаря роли в сериале «Сержант милиции».
Звездный путь советского кинематографаПоследующие десятилетия Краско активно снимался в кино, играя преимущественно эпизодические и второстепенные роли. Среди знаковых работ — сериал «Конец императора тайги», где он исполнил яркую роль Ивана Соловьева. Новое тысячелетие ознаменовалось появлением актёра в популярных телесериалах вроде «Улиц разбитых фонарей», «Убойной силы» и «Агента национальной безопасности».
Личная жизнь Ивана КраскоЛичная жизнь талантливого актера полна интересных фактов и событий. За плечами народной звезды четыре брака, последний из которых запомнился многим необычным обстоятельством.
Осенью 2015 года Иван Краско сделал сенсационное заявление: он заключил четвертый брак, причем его новая спутница жизни — красавица-студентка театрального вуза Наталья Шевель, разница в возрасте с которой составляла внушительные 60 лет. Такой нестандартный выбор партнера вызвал огромный резонанс среди общественности.
Первый год супружества прошел замечательно. Супруги праздновали первую годовщину, а пожилой актер с гордостью говорил о достижениях жены: Наталья занималась театром и писала стихи, собираясь выпустить вторую книгу стихотворений. Утро начиналось традиционно с чашечки кофе, принесенного любимым мужем прямо в кровать. Внешне казалось, что впереди ждет много радостных моментов.
Развод и уход от семейного благополучияСпустя три года спокойствия семейная гармония закончилась. Осенью 2018-го стало известно, что Иван Краско принял решение расстаться с женой. Вскоре поползли слухи о другом мужчине в жизни Натальи. Через месяц после развода Краско объявил, что возобновил отношения с предыдущей супругой. Сами обстоятельства разрыва никого особо не интересовали. Зато сама Наталья активно участвовала в телевизионных шоу, стараясь привлечь внимание аудитории.
Молодой женщине пришлось искать способы заработка, ведь имущество мужа было приобретено задолго до заключения брака, а щедрых подарков она не дождалась. Оставалось одно преимущество — известная фамилия. Для молодой женщины участие в проектах оказалось неплохим источником дохода, пока она искала себя в творчестве и пыталась утвердиться в литературном мире.
Последние годы жизни Ивана КраскоЖизнь выдающегося российского артиста Ивана Краско резко осложнилась поздней осенью 2020 года, когда он заболел COVID-19. Болезнь серьезно повлияла на здоровье звезды, проявившись сильным затруднением дыхания и постоянной одышкой. В августе следующего года его состояние ухудшилось настолько, что потребовалась срочная госпитализация. Врачи подозревали инсульт, подтвердившийся позднее. Проблемы продолжали преследовать Ивана. Помимо этого, актер часто сбегал из больниц и уходил в небольшие алкогольные путешествия.
Утрата великого мастера сцены произошла трагически 9 августа 2024 года. Согласно официальным источникам, причиной смерти послужили тяжёлые осложнения четвёртого инсульта и хроническая патология органов пищеварения.