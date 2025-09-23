«Думают, что из мафии»: Раскрыты детали романа дочери Борисовой с промоутером

23 сентября 2025, 11:55

Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова начала встречаться с Артуром Якобсоном

Дана Борисова и Полина Аксенова (Фото: Instagram* @danaborisova_official )

18-летняя дочь Даны Борисовой Полина Аксенова начала встречаться с 35-летним Артуром Якобсоном. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».





Избранника Полины также знают под именем Артур Якубов. Он работает промоутером: организует бои и корпоративы с участием знаменитостей.

«Фоткается с портфельчиком на фоне джетов, весь на движе, крутит-мутит. Зализывает волосы назад. И никогда не улыбается — пусть думают, что он из клана итальянской мафии», — охарактеризовал Якобсона автор канала.

