«Думают, что из мафии»: Раскрыты детали романа дочери Борисовой с промоутером
Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова начала встречаться с Артуром Якобсоном
18-летняя дочь Даны Борисовой Полина Аксенова начала встречаться с 35-летним Артуром Якобсоном. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».
Избранника Полины также знают под именем Артур Якубов. Он работает промоутером: организует бои и корпоративы с участием знаменитостей.
«Фоткается с портфельчиком на фоне джетов, весь на движе, крутит-мутит. Зализывает волосы назад. И никогда не улыбается — пусть думают, что он из клана итальянской мафии», — охарактеризовал Якобсона автор канала.По мнению главы издания, такие мужчины не редкость в шоу-бизнесе, но 18-летняя Полина Аксенова ещё этого не понимает.
Ранее юная дочь Даны Борисовой шокировала подробностями романа на «Выживалити».