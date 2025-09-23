Аллу Пугачёву могут привлечь к уголовной ответственности

23 сентября 2025, 10:37

Бородин: Пугачёвой может грозить до 20 лет лишения свободы

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что Алле Пугачёвой грозит до 20 лет лишения свободы.