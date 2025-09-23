Аллу Пугачёву могут привлечь к уголовной ответственности
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что Алле Пугачёвой грозит до 20 лет лишения свободы.
По его словам, он обратился в Следственный комитет России с просьбой провести проверку после её недавнего интервью. В разговоре с порталом «Абзац» Бородин пояснил, что высказывания певицы могут подпадать под статьи о публичном оправдании терроризма и распространении ложной информации о Вооружённых силах России.
Интервью, которое длилось четыре часа, стало первым за долгое время. В нём Пугачёва открыто рассказала о своей личной жизни, эмиграции и причинах отъезда из страны. Реакция зрителей на её признания оказалась неоднозначной.
