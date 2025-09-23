«Я дебилка!»: Эвелина Блёданс рассказала, как попалась на уловки мошенников

23 сентября 2025, 12:35

Эвелина Блёданс поделилась, как злоумышленники пытались оформить на неё кредиты

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* / @bledans)

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс стала очередной жертвой телефонных мошенников. Об этом она рассказала в эфире программы «Звёзды сошлись». По её словам, всё произошло в Москве во время сильной жары, когда она ожидала доставку вентилятора.





Когда на телефон поступил звонок якобы от службы доставки, артистка не заподозрила ничего подозрительного и, как призналась сама, по невнимательности продиктовала код из СМС. После этого мошенники начали запугивать её подозрительными переводами, советовали не звонить в банк и не блокировать карты.





«Я назвала код! Я дебилка! Ну что я могу сделать? В тот момент я ничего не осознала. Меня держали на крючке ещё три часа!» — рассказала Блёданс.