20 июля 2026, 14:40

Нонна Гришаева (Фото: Instagram* @grishaevanonna)

Актрисе, известной зрителям по ярким ролям в фильмах «День выборов», «День радио», сериалах «Папины дочки» и «Беспринципные», а также десяткам голосов в дубляже, Нонне Гришаевой 21 июля исполняется 55 лет. Эта заслуженная артистка России прошла долгий путь: от дебюта в пятилетнем возрасте на съемочной площадке до статуса одной из самых узнаваемых комедийных актрис страны. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Нонны Гришаевой Личная жизнь Гришаевой Отказ в звании «народной» и метафоры о «маме и папе»



Биография Нонны Гришаевой

«Мама отправляла из Одессы посылки с едой, которую мне никак не удавалось растянуть, поскольку всё сразу же съедалось, а потом приходилось долгое время голодать», — с горечью вспоминала актриса.

Нонна Гришаева (Фото: Instagram* @grishaevanonna)

«Ему 87 лет, и это единственный театр, который не был эвакуирован из Москвы во время Великой Отечественной войны, а продолжал работать и даже выпускать премьеры. А еще именно в Московском областном ТЮЗе впервые в нашей стране появились музыкальные спектакли и живой оркестр на сцене», — подчеркивала Гришаева.

Личная жизнь Гришаевой

«Антон не мог. Я в то время научилась делать ей уколы обезболивающие. И мне приходилось ее мыть, ухаживать за ней, я была в тот момент беременна Настей. 60 килограмм я поднимала, вообще не понимаю, каким чудом я выдержала тогда», — вспоминала Нонна.

«У свекрови был рак легких, у нее были метастазы в мозг, поэтому она долго умирала, три месяца. А у папы были метастазы в горло, поэтому он сгорел за неделю», — рассказывала актриса.

Александр Нестеров, Нонна Гришаева с сыном Ильей (Фото: Instagram* @grishaevanonna)

«Мы познакомились с будущим мужем на Международном конкурсе актерской песни им. Миронова. Потом была совместная поездка на теплоходе в Углич от Дома актера. А через год мы вместе оказались в Таиланде и тогда оба поняли, что от любви нам никуда не уйти. Мы расписались в Праге», — делилась артистка.

«Мне хочется каждую свободную минуту тратить на детей. Я многое пропустила в воспитании Насти, рано вышла на работу в театр и на съемки. Дочь быстро отказалась от груди. И я очень жалела, что упустила время общения с ней, когда она была маленькой. А с Илюшей я просто блаженствовала, долго кормила его грудью. Я не хотела ничего пропускать, как сын развивается, когда у него появился первый зубик, когда он сказал первое слово, сделал первый шаг. Это колоссальное материнское счастье — наблюдать за развитием ребенка», — подчеркивала Нонна.

Отказ в звании «народной» и метафоры о «маме и папе»

«Может, есть кто-то в комиссии, кто меня не любит», — философски замечала актриса, сравнивая себя с Людмилой Гурченко, которую тоже долго не признавали.

Нонна Гришаева (Фото: Instagram* @grishaevanonna)

«Ощущаю себя маленькой девочкой в зале суда, у которой спрашивают: "С кем ты хочешь жить: с папой или с мамой? Кого ты любишь?" Не кричите на меня, пожалуйста, и не требуйте невозможного! Я люблю и папу, и маму!» — писала актриса в соцсетях.

«Для меня Одесса — лучшее место на Земле. Я уехала не по своей воле, просто в городе не было театрального вуза».

«Ты снилась мне сегодня. Прекрасная, утончённая, с глазами испуганной лани... Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой всё хорошо».