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Дворянские корни, отказ в звании народной артистки и счастье с молодым актером: как сложилась жизнь звезды «День радио» Нонны Гришаевой?

Нонна Гришаева (Фото: Instagram* @grishaevanonna)

Актрисе, известной зрителям по ярким ролям в фильмах «День выборов», «День радио», сериалах «Папины дочки» и «Беспринципные», а также десяткам голосов в дубляже, Нонне Гришаевой 21 июля исполняется 55 лет. Эта заслуженная артистка России прошла долгий путь: от дебюта в пятилетнем возрасте на съемочной площадке до статуса одной из самых узнаваемых комедийных актрис страны. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».




Биография Нонны Гришаевой

Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе, но ее биография началась задолго до рождения под сенью древнего дворянского рода Казанских. В советское время о голубой крови предпочитали молчать, но дома память о корнях бережно хранили. Папа работал в сфере культпросвещения, мама — школьной учительницей, и с ранних лет маленькая Нонна была погружена в мир балета и музыки. Уже в пять лет она появилась в эпизоде фильма «Фотографии на стене», а к десяти годам вышла на сцену Одесского театра оперетты. Мечтая о большой сцене, она отправилась штурмовать Москву и с первого раза поступила в легендарную «Щуку».

Однако столичная романтика обернулась настоящим выживанием. Студенческие годы Гришаевой запомнились голодом и нищетой.
«Мама отправляла из Одессы посылки с едой, которую мне никак не удавалось растянуть, поскольку всё сразу же съедалось, а потом приходилось долгое время голодать», — с горечью вспоминала актриса.
Несмотря на это, талант был настолько очевиден, что уже на первом курсе ее приглашали сразу три театра. Гришаева выбрала Вахтанговский, которому отдала 18 лет жизни.

Нонна Гришаева (Фото: Instagram* @grishaevanonna)
В кино она ворвалась не сразу, предпочитая сцену. Дебютом в большом кино стал эпизод в комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода…». Сегодня фильмография Гришаевой насчитывает более 100 работ. Она снялась в фильмах: «Моя прекрасная няня», «Люба, дети и завод», «Кто в доме хозяин?», «День выборов», «Тушите свет», «День радио», «О чем говорят мужчины» и других. Гришаева также была ведущей в программах «Клуб бывших жен», «Театр +ТВ», «Здравствуйте, я ваша няня!», «Две звезды», «Один в один!», «Субботний вечер». Интересно, что актриса создала и свою передачу «Нонна, давай», однако она просуществовала совсем недолго.

В 2014 году Нонна Валентиновна возглавила Московский областной театр юного зрителя.
«Ему 87 лет, и это единственный театр, который не был эвакуирован из Москвы во время Великой Отечественной войны, а продолжал работать и даже выпускать премьеры. А еще именно в Московском областном ТЮЗе впервые в нашей стране появились музыкальные спектакли и живой оркестр на сцене», — подчеркивала Гришаева.
С 2019 года артистка является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства.

Личная жизнь Гришаевой

Первым мужем Нонны Гришаевой стал актер и музыкант Антон Деров. В 1996 году у пары родилась дочь Анастасия. Будучи беременной, артистка была вынуждена ухаживать за больной онкологией матерью супруга.
«Антон не мог. Я в то время научилась делать ей уколы обезболивающие. И мне приходилось ее мыть, ухаживать за ней, я была в тот момент беременна Настей. 60 килограмм я поднимала, вообще не понимаю, каким чудом я выдержала тогда», — вспоминала Нонна.
Когда свекровь умерла, прямо во время поминок актрисе из Одессы позвонила мать, которая сообщила о смерти отца. Знаменитость говорит, что страшнее момента в ее жизни не было. Едва похоронив свекровь, она была вынуждена ехать хоронить папу.
«У свекрови был рак легких, у нее были метастазы в мозг, поэтому она долго умирала, три месяца. А у папы были метастазы в горло, поэтому он сгорел за неделю», — рассказывала актриса.
Вскоре Гришаева разошлась с мужем. В воспитании дочери он не принимал участие. Второй муж Нонны актер Александр Нестеров. Он на 12 лет младше Гришаевой. По словам звезды, во время встречи с Александром, она осознала, что с ним можно создать семью.

Александр Нестеров, Нонна Гришаева с сыном Ильей (Фото: Instagram* @grishaevanonna)
«Мы познакомились с будущим мужем на Международном конкурсе актерской песни им. Миронова. Потом была совместная поездка на теплоходе в Углич от Дома актера. А через год мы вместе оказались в Таиланде и тогда оба поняли, что от любви нам никуда не уйти. Мы расписались в Праге», — делилась артистка.
В 2006 году на свет появился сын пары Илья.
«Мне хочется каждую свободную минуту тратить на детей. Я многое пропустила в воспитании Насти, рано вышла на работу в театр и на съемки. Дочь быстро отказалась от груди. И я очень жалела, что упустила время общения с ней, когда она была маленькой. А с Илюшей я просто блаженствовала, долго кормила его грудью. Я не хотела ничего пропускать, как сын развивается, когда у него появился первый зубик, когда он сказал первое слово, сделал первый шаг. Это колоссальное материнское счастье — наблюдать за развитием ребенка», — подчеркивала Нонна.

Отказ в звании «народной» и метафоры о «маме и папе»

Несмотря на всенародную любовь и звание заслуженной артистки (2006 год), Гришаева так и не получила статус «народной». Театр РОСТА ежегодно подает документы, но комиссия неизменно отказывает.
«Может, есть кто-то в комиссии, кто меня не любит», — философски замечала актриса, сравнивая себя с Людмилой Гурченко, которую тоже долго не признавали.
Сама же Нонна говорит, что регалии ей не важны.

Нонна Гришаева (Фото: Instagram* @grishaevanonna)
Но самым острым вопросом последних лет стала общественная позиция Гришаевой. В 2022 году, после начала СВО, она выступила с крайне противоречивым заявлением.
«Ощущаю себя маленькой девочкой в зале суда, у которой спрашивают: "С кем ты хочешь жить: с папой или с мамой? Кого ты любишь?" Не кричите на меня, пожалуйста, и не требуйте невозможного! Я люблю и папу, и маму!» — писала актриса в соцсетях.
Этот пост вызвал шквал критики с обеих сторон. Украинские поклонники осудили ее за мягкость, а в России обвинили в двойных стандартах, учитывая, что актриса из Одессы, но живет и работает в Москве. Позже она пыталась сгладить углы, заявляя:
«Для меня Одесса — лучшее место на Земле. Я уехала не по своей воле, просто в городе не было театрального вуза».
Отдельной душераздирающей страницей в жизни Гришаевой стала дружба с Анастасией Заворотнюк. Они познакомились на съемках «Моей прекрасной няни», и, несмотря на конкуренцию, Нонна искренне переживала за коллегу. Когда Заворотнюк заболела раком мозга, Гришаева написала пронзительный пост:
«Ты снилась мне сегодня. Прекрасная, утончённая, с глазами испуганной лани... Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой всё хорошо».
После смерти Заворотнюк 29 мая 2024 года Гришаева признавалась, что у той всегда были «грустные глаза», и называла ее уход «ужасной, несправедливой потерей».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Екатерина Коршунова

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