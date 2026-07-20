Дворянские корни, отказ в звании народной артистки и счастье с молодым актером: как сложилась жизнь звезды «День радио» Нонны Гришаевой?
Актрисе, известной зрителям по ярким ролям в фильмах «День выборов», «День радио», сериалах «Папины дочки» и «Беспринципные», а также десяткам голосов в дубляже, Нонне Гришаевой 21 июля исполняется 55 лет. Эта заслуженная артистка России прошла долгий путь: от дебюта в пятилетнем возрасте на съемочной площадке до статуса одной из самых узнаваемых комедийных актрис страны. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Нонны ГришаевойНонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе, но ее биография началась задолго до рождения под сенью древнего дворянского рода Казанских. В советское время о голубой крови предпочитали молчать, но дома память о корнях бережно хранили. Папа работал в сфере культпросвещения, мама — школьной учительницей, и с ранних лет маленькая Нонна была погружена в мир балета и музыки. Уже в пять лет она появилась в эпизоде фильма «Фотографии на стене», а к десяти годам вышла на сцену Одесского театра оперетты. Мечтая о большой сцене, она отправилась штурмовать Москву и с первого раза поступила в легендарную «Щуку».
Однако столичная романтика обернулась настоящим выживанием. Студенческие годы Гришаевой запомнились голодом и нищетой.
«Мама отправляла из Одессы посылки с едой, которую мне никак не удавалось растянуть, поскольку всё сразу же съедалось, а потом приходилось долгое время голодать», — с горечью вспоминала актриса.Несмотря на это, талант был настолько очевиден, что уже на первом курсе ее приглашали сразу три театра. Гришаева выбрала Вахтанговский, которому отдала 18 лет жизни.
В кино она ворвалась не сразу, предпочитая сцену. Дебютом в большом кино стал эпизод в комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода…». Сегодня фильмография Гришаевой насчитывает более 100 работ. Она снялась в фильмах: «Моя прекрасная няня», «Люба, дети и завод», «Кто в доме хозяин?», «День выборов», «Тушите свет», «День радио», «О чем говорят мужчины» и других. Гришаева также была ведущей в программах «Клуб бывших жен», «Театр +ТВ», «Здравствуйте, я ваша няня!», «Две звезды», «Один в один!», «Субботний вечер». Интересно, что актриса создала и свою передачу «Нонна, давай», однако она просуществовала совсем недолго.
В 2014 году Нонна Валентиновна возглавила Московский областной театр юного зрителя.
«Ему 87 лет, и это единственный театр, который не был эвакуирован из Москвы во время Великой Отечественной войны, а продолжал работать и даже выпускать премьеры. А еще именно в Московском областном ТЮЗе впервые в нашей стране появились музыкальные спектакли и живой оркестр на сцене», — подчеркивала Гришаева.С 2019 года артистка является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства.
Личная жизнь ГришаевойПервым мужем Нонны Гришаевой стал актер и музыкант Антон Деров. В 1996 году у пары родилась дочь Анастасия. Будучи беременной, артистка была вынуждена ухаживать за больной онкологией матерью супруга.
«Антон не мог. Я в то время научилась делать ей уколы обезболивающие. И мне приходилось ее мыть, ухаживать за ней, я была в тот момент беременна Настей. 60 килограмм я поднимала, вообще не понимаю, каким чудом я выдержала тогда», — вспоминала Нонна.Когда свекровь умерла, прямо во время поминок актрисе из Одессы позвонила мать, которая сообщила о смерти отца. Знаменитость говорит, что страшнее момента в ее жизни не было. Едва похоронив свекровь, она была вынуждена ехать хоронить папу.
«У свекрови был рак легких, у нее были метастазы в мозг, поэтому она долго умирала, три месяца. А у папы были метастазы в горло, поэтому он сгорел за неделю», — рассказывала актриса.Вскоре Гришаева разошлась с мужем. В воспитании дочери он не принимал участие. Второй муж Нонны актер Александр Нестеров. Он на 12 лет младше Гришаевой. По словам звезды, во время встречи с Александром, она осознала, что с ним можно создать семью.
«Мы познакомились с будущим мужем на Международном конкурсе актерской песни им. Миронова. Потом была совместная поездка на теплоходе в Углич от Дома актера. А через год мы вместе оказались в Таиланде и тогда оба поняли, что от любви нам никуда не уйти. Мы расписались в Праге», — делилась артистка.В 2006 году на свет появился сын пары Илья.
«Мне хочется каждую свободную минуту тратить на детей. Я многое пропустила в воспитании Насти, рано вышла на работу в театр и на съемки. Дочь быстро отказалась от груди. И я очень жалела, что упустила время общения с ней, когда она была маленькой. А с Илюшей я просто блаженствовала, долго кормила его грудью. Я не хотела ничего пропускать, как сын развивается, когда у него появился первый зубик, когда он сказал первое слово, сделал первый шаг. Это колоссальное материнское счастье — наблюдать за развитием ребенка», — подчеркивала Нонна.
Отказ в звании «народной» и метафоры о «маме и папе»Несмотря на всенародную любовь и звание заслуженной артистки (2006 год), Гришаева так и не получила статус «народной». Театр РОСТА ежегодно подает документы, но комиссия неизменно отказывает.
«Может, есть кто-то в комиссии, кто меня не любит», — философски замечала актриса, сравнивая себя с Людмилой Гурченко, которую тоже долго не признавали.Сама же Нонна говорит, что регалии ей не важны.
Но самым острым вопросом последних лет стала общественная позиция Гришаевой. В 2022 году, после начала СВО, она выступила с крайне противоречивым заявлением.
«Ощущаю себя маленькой девочкой в зале суда, у которой спрашивают: "С кем ты хочешь жить: с папой или с мамой? Кого ты любишь?" Не кричите на меня, пожалуйста, и не требуйте невозможного! Я люблю и папу, и маму!» — писала актриса в соцсетях.Этот пост вызвал шквал критики с обеих сторон. Украинские поклонники осудили ее за мягкость, а в России обвинили в двойных стандартах, учитывая, что актриса из Одессы, но живет и работает в Москве. Позже она пыталась сгладить углы, заявляя:
«Для меня Одесса — лучшее место на Земле. Я уехала не по своей воле, просто в городе не было театрального вуза».Отдельной душераздирающей страницей в жизни Гришаевой стала дружба с Анастасией Заворотнюк. Они познакомились на съемках «Моей прекрасной няни», и, несмотря на конкуренцию, Нонна искренне переживала за коллегу. Когда Заворотнюк заболела раком мозга, Гришаева написала пронзительный пост:
«Ты снилась мне сегодня. Прекрасная, утончённая, с глазами испуганной лани... Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой всё хорошо».После смерти Заворотнюк 29 мая 2024 года Гришаева признавалась, что у той всегда были «грустные глаза», и называла ее уход «ужасной, несправедливой потерей».