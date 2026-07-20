Ганвест поставил 110 миллионов рублей на победу сборной Испании и стал долларовым миллионером

20 июля 2026, 13:10

Рэпер Ганвест заявил, что выиграл более 180 миллионов рублей на ставке на ЧМ

Ганвест (Фото: Instagram* / @biggunwest)

Рэпер Ганвест эмоционально отреагировал на победу сборной Испании в финале чемпионата мира по футболу. По словам артиста, он сделал крупную ставку на испанскую команду и сорвал внушительный выигрыш.