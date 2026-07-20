Ганвест поставил 110 миллионов рублей на победу сборной Испании и стал долларовым миллионером
Рэпер Ганвест эмоционально отреагировал на победу сборной Испании в финале чемпионата мира по футболу. По словам артиста, он сделал крупную ставку на испанскую команду и сорвал внушительный выигрыш.
Как рассказал в соцсетях исполнитель, сначала он поставил на победу Испании 100 миллионов рублей, а затем увеличил сумму ещё на 10 миллионов. После победы испанцев музыкант, по его словам, получил более 180 миллионов рублей.
Праздновал выигрыш Ганвест в баре, где смотрел финальный матч. После объявления результатов артист признался, что настолько счастлив, что даже задумался о переезде в Майами.
Однако позже рэпер нашёл ещё одну идею, куда можно вложить выигранные деньги. В шутку он заявил, что теперь может приобрести знаменитую квартиру Ларисы Долиной, вокруг которой ранее разгорелся громкий скандал.
Поклонники бурно обсуждают заявление музыканта, хотя сам Ганвест не представил публичных подтверждений размера выигрыша.
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