Вдову Александра Маслякова похоронили рядом с могилой её матери

20 июля 2026, 13:25

Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Светлана Маслякова (Фото: MAX / Международный союз КВН)

Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на собственные источники.