Вдову Александра Маслякова похоронили рядом с могилой её матери
Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, Светлана Анатольевна обрела покой рядом с могилой своей матери. При этом её супруг, многолетний ведущий КВН Александр Масляков, который ушёл из жизни в 2024 году, похоронен на Новодевичьем кладбище.
О смерти Светланы Масляковой стало известно 17 июля. Она скончалась в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.
Светлана Маслякова долгие годы была неотъемлемой частью телевизионного творческого объединения «АМиК» и вместе с Александром Масляковым внесла значительный вклад в развитие КВН. Её уход стал большой утратой для родных, коллег и многих поколений зрителей, выросших на легендарной игре.
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